Covid-19 e voli aerei, nuove linee guida. Ecco come potrebbero cambiare i viaggi per la paura delle varianti. Tutto ciò che devi sapere per spostarti senza difficoltà.

Pandemia da Covid-19: è allarme per possibili nuove ondate con altre varianti. Cresce la preoccupazione tra gli operatori turistici e le compagnie aeree, proprio ora che si registra un significativo incremento delle prenotazioni. Basti pensare che partiranno 7 italiani su 10! Dopo oltre un anno di divieti e restrizioni c’è voglia di relax, poco importa se entro i confini nazionali oppure all’estero.

Dal 1° luglio 2021 entrerà in vigore il green pass europeo; almeno nelle intenzioni, dovrà servire a rendere più sicuri gli spostamenti tra gli stati membri dell’UE. L’organizzazione non manca ma, come si diceva poc’anzi, preoccupano le varianti, in particolare quella indiana (detta anche Delta). Per gli esperti sarebbe molto più contagiosa.

Alla luce di questi nuovi sviluppi, si cerca di blindare i voli aerei. Si temono contagi a catena, conseguenti alla circolazione delle persone su larga scala. Il Centro europeo per il controllo della malattie (Ecdc) e l’Agenzia europea per la sicurezza dell’aviazione (Easa) hanno elaborato delle nuove linee guida. Vediamo insieme, nei dettagli, cosa prevede il documento.

Covid, paura varianti: nuove linee guida per i voli aerei

Si continuerà a viaggiare in aereo ma, presumibilmente, con nuove regole. Ecco cosa prevede il protocollo Ecdc-Easa. Ne parla tg24.sjy.it e ne riassumiamo di seguito il contenuto.

Controllo, una volta sola durante il viaggio, dello stato vaccinale – O del certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19. Si esclude, quindi, la possibilità di più ‘check’ sullo stato di salute dei passeggeri.

– O del certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19. Si esclude, quindi, la possibilità di più ‘check’ sullo stato di salute dei passeggeri. Obbligo di indossare la mascherina – Durante tutte le tappe del viaggio, sia per i voli del circuito UE che per quelli da e per paesi terzi.

– Durante tutte le tappe del viaggio, sia per i voli del circuito UE che per quelli da e per paesi terzi. Obbligo di rispettare il distanziamento fisico – Di almeno 1 metro tra i passeggeri, predisponendo idonee sedute.

– Di almeno 1 metro tra i passeggeri, predisponendo idonee sedute. Attenzione all’igiene delle mani – Mettendo a diposizione dei passeggeri prodotti igienizzanti, anche in formato dispenser.

– Mettendo a diposizione dei passeggeri prodotti igienizzanti, anche in formato dispenser. Obbligo di tracciamento dei passeggeri – Utilizzando gli appositi moduli di localizzazione, fondamentali per ricostruire la rete dei contatti di una persona risultata positiva al Covid-19.

Il nuovo protocollo, inoltre, toglie l’obbligo di quarantena per i viaggiatori che, negli ultimi 180 giorni, abbiano completato il ciclo vaccinale oppure siano guarite dal Covid-19, a meno che non provengano da paesi considerati ad alto rischio o dove circola una variante più aggressiva che preoccupa.

Nel documento si legge che, ai passeggeri provenienti da ‘zone sensibili’ dal punto di vista dell’andamento della pandemia, potrà essere richiesto un risultato negativo a test antigenico rapido, effettuato non oltre 48 ore prima dell’arrivo. In alternativa, andrà bene anche un tampone molecolare, purché eseguito 72 ore prima della partenza.

Nel nuovo protocollo è contenuto, inoltre, un appello accorato: si invitano le compagnie aeree a non creare assembramenti e code interminabili negli aeroporti, per il controllo del green pass.

Queste sono le regole previste dal nuovo protocollo Ecdc-Easa. Il documento punta ad uniformare il più possibile le regole in tempi di pandemia. Fermo restando che, ogni compagnia aerea, avrà sempre un certo margine di discrezionalità per l’organizzazione dei propri voli.