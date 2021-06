Test: scegli un albero e ti dirò quale emozione ti rappresenta

Un albero può rivelare molte cose di te. Grazie a questo test scoprirai qual é la tua emozione dominante.

Oggi abbiamo scelto per te un test psicologico molto semplice. In questa immagine sono raffigurati diversi alberi, dovrai osservarli e sancire una tua preferenza. Ogni nostra scelta sembrerà casuale ma non lo è affatto. Le nostre scelte sono il riflesso del nostro subconscio. La scelta di forme, colori e luci nell’immagine può rivelare molti tratti della nostra personalità.

Test: l’albero delle emozioni. Tu quale emozione sei?

Questo test psicologico nasce con l’intento di intrattenerti, non fornisce una diagnosi clinica ma attraverso di esso scoprirai alcuni tratti della tua personalità che forse sono sconosciuti anche a te stesso. Spesso tendiamo ad essere ciò che gli altri si aspettano che siamo e soffochiamo la nostra vera personalità. Lasciala emergere e sii fedele a te stesso, solo così potrai attingere alla felicità.

Fare il test è molto semplice. Dovrai solo scegliere uno dei quattro alberi raffigurati nell’immagine. Ognuno di loro ha caratteristiche diverse proprio come te.

Soluzione del test

Se hai scelto:

L’albero n. 1

Se questa è la tua scelta la tua emozione predominante è la malinconia. Sei una persona che vive di ricordi e non riesce a tagliare con il passato, nella tua mente si affollano spesso pensieri nostalgici. Cosa non daresti per tornare indietro nel tempo e rivivere certi momenti. Dovresti allontanarti dal passato in modo da dare il giusto valore al presente dal quale dipende il tuo futuro.

L’albero n. 2

Se hai scelto il secondo albero la tua emozione predominante è l’entusiasmo. Sei una persona attiva e positiva, ami sentire l’adrenalina scorrere nelle tue vene e ti piace accettare sempre nuove sfide. Dovresti essere meno impulsivo e non prendere decisioni senza valutare bene le situazioni, correresti molto meno rischi.

L’albero n. 3

Se hai scelto l’albero n. 3 la tua emozione predominante è l’ansia. Probabilmente sei una persona molto emotiva e ti preoccupi molto per tutto e tutte le persone che ami. Dovresti delegare qualcosa agli altri e trovare attività che ti permettano di staccare, una sorta di valvola di sfogo.

L’albero n. 4

Il quarto albero è la scelta delle persone empatiche. La tua emozione predominante è l’empatia. Sei il tipo di persona che si mette nei panni degli altri e si immedesima nelle diverse situazioni riuscendo a comprendere appieno chi ti circonda. L’aspetto negativo di tutto ciò è che ti lasci influenzare troppo dallo stato d’animo degli altri e finisci col non essere te stesso.