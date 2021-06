Il Test del Cuore Mancante utilizza i ritratti dipinti dall’artista Christian Schloe per metterti di fronte alla vera te stessa: qual è la vera risposta alla domanda “come stai oggi”?

Quando ci interroghiamo sulla nostra vita emotiva di solito tendiamo a nascondere le sensazioni spiacevoli e a mettere in risalto solo quelle positive. È questo il meccanismo psicologico che ci spinge a rispondere “bene grazie!” quando qualcuno ci chiede come stiamo, anche se stiamo affrontando un periodo molto difficile.

Ci sono poi anche delle persone che tendono a ingigantire i propri problemi tentando di attirare su si sé l’attenzione e la compassione degli altri. Esattamente come la prima tipologia di persone, anche le persone che mettono in risalto gli aspetti negativi della propria vita stanno mentendo.

Come si può comprendere allora come ci sentiamo davvero e se la nostra felicità è autentica oppure non lo è? La soluzione è prenderci un momento di riflessione solo per noi e guardare onestamente dentro noi stesse al fine di scoprire davvero se siamo felici oppure no.

Christian Schloe è un artista digitale austriaco che si inserisce nella corrente del Surrealismo. In questo tipo di arte ogni elemento utilizzato nella rappresentazione ha dei profondi significati simbolici.

Per fare questo test non devi far altro che osservare i quattro ritratti femminili proposti e scegliere quello da cui ti senti più rappresentata.

Si tratta di donne dal cuore mancante, che cioè è stato sostituito da qualcos’altro.

Test del Cuore Mancante: i ritratti femminili di Christian Schloe

Come al solito, in un test che tenta di carpire la personalità di qualcuno, non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma soltanto risposte sincere o poco sincere.

Quale ritratto hai scelto?

Il ritratto con la cornice rossa

Tra tutti i quattro ritratti, quello con la cornice rossa evoca emozioni violente e molto contrastanti, collegate al colore rosso che è utilizzato sia per dipingere il cuore sia per dipingere l’abito della donna protagonista del ritratto.

Se ti sei identificata in questa donna significa che sei una persona molto altruista e trasparente, in grado di dedicarsi anima e corpo alle persone che ama e alle cause in cui crede. Questo però non significa che comportarsi in questo modo sia sempre una scelta facile. Al contrario, le donne che si comportano in questa maniera sono spesso molto vulnerabili.

Se hai scelto il ritratto rosso molto probabilmente non sei felice in questo momento. Forse hai appena attraversato una grossa delusione amorosa dopo la quale ti sei rialzata completamente distrutta e priva di energie. Forse non vuoi più soffrire perché non ti senti abbastanza apprezzata e quindi hai deciso di “tagliar via” il tuo cuore per evitare di usarlo ancora in futuro. Sei sicura che sia davvero quello che vuoi?

Il ritratto con la cornice bianca

La giovane donna dipinta nel ritratto dalla cornice bianca ha un nido al posto del cuore: si vede spuntare da esso un rametto fiorito e allo stesso tempo la testina di un uccello che sembra pronto a spiccare il volo verso il mondo esterno.

Se ti senti rappresentata da questo ritratto la tua emotività è ancora molto giovane e fresca, ti entusiasmi ancora per le piccole cose e sei ansiosa di scoprirne di nuove. In questo periodo della tua vita hai tutte le carte in regola per essere felice: non ti resta che lanciarti e metterti alla prova, esattamente come l’uccellino del dipinto.

Il ritratto con la cornice arancione

La donna dipinta in questo ritratto ha il cuore in fiamme e il viso rivolto alle proprie spalle, quindi al passato. Se hai scelto questo ritratto significa che sei ancora molto scossa dalle esperienze passate (forse una storia d’amore o una storia familiare difficile da gestire) e che le conseguenze degli avvenimenti passati hanno ancora una profonda influenza sulla persona che sei ora.

Se hai scelto questo ritratto significa che non sei ancora pronta a guardare avanti e quindi, con ogni probabilità, non ti senti molto felice in questo momento. Quanto durerà? Nessuno può dirlo oltre a te: bisogna riuscire a domare l’incendio e solo tu puoi farlo.

Il ritratto con la cornice verde

La donna ritratta in questo dipinto ha una mora al posto del cuore. A livello simbolico il frutto rappresenta qualcosa di dolce che è stato coltivato con amore oppure che è cresciuto spontaneamente. La mora in genere è un frutto spontaneo che nasce da un arbusto pieno di spine. Se hai scelto questo ritratto significa che hai avuto una storia personale difficile e che raramente concedi la tua amicizia e la tua intimità alle altre persone.

Questo non significa che tu non sia felice. Al contrario, è probabile che tu sia una persona molto concentrata su se stessa, sulla coltivazione delle sue passioni e dei suoi talenti. Questo fa di te una persona felice? In un certo senso assolutamente sì! Anzi, forse sei una persona più realizzata e indipendente di molte altre, ma gli esseri umani sono animali sociali, quindi prima o poi avrai bisogno di trovare la persona (o le persone) giuste con cui condividere i tuoi pensieri e la tua intimità.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.