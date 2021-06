Il nostro test sulla crescita interiore ti potrà svelare quanto e come sei cambiato nell’ultimo anno. Non ci credi? Scegli un’onda del mare e ti sveleremo la verità!

Quante volte ti è capitato di incontrare vecchi amici o conoscenze e sentirti dire (in maniera neanche troppo elegante) che sei davvero “cambiato“?

Capita a tutti, prima o poi, di rendersi conto dei profondamenti cambiamenti e mutazioni che avvengono nella nostra vita, quasi da un momento all’altro.

Magari da giovane ti piaceva uscire con tutta la tua comitiva e non vedevi l’ora di passare la serata con quante più persone possibili.

Adesso ti fai vedere in giro pochissimo ed hai qualche amico, selezionatissimo: a te non sembra di essere cambiato ma la tua crescita è palese per tutti gli altri!

Scopriamo insieme quanto sei cambiato grazie al nostro test delle onde del mare: ne dovrai scegliere solo una!

Test crescita interiore: scegli un’onda del mare e scopri quanto sei cambiato

Quanto credi di essere cresciuto negli ultimi tempi?

La pandemia, le restrizioni ed anche la necessità di seguire le regole hanno sicuramente influito sul nostro modo di comportarci ma ci hanno anche aiutati a crescere!

Dopotutto, durante il corso della nostra vita, ci troviamo a cambiare più di una volta a causa dei tanti avvenimenti che ci accadono.

Quello che ci sorprende, però, è come questi cambiamenti siano palesi agli altri mentre a noi sembrano decisamente poco importanti!

Oggi, quindi, abbiamo pensato di proporti un test della crescita interiore: scommettiamo che sarai molto cambiato rispetto allo scorso anno?

Per questo test ti chiediamo solo di scegliere quale tra le onde che ti proponiamo nel disegno ti “attira” di più.

Puoi metterci il tempo che vuoi a decidere: guardale attentamente ma non cercare di indovinare un possibile significato nascosto dietro il disegno!

Scegli la tua onda e scopri quanto sei cambiato e cresciuto: meglio saperlo da un test che dalle persone che ti circondano, non trovi?

I responsi del test delle onde: ecco quanto sei cresciuto nell’ultimo anno

Allora, hai deciso la tua onda? Scopriamo insieme il responso!

Hai scelto la prima immagine : le onde della prima immagine sono calme e continue , con qualche piccolo ricciolo che svetta più in alto.

Sei una persona competente e capace, che lavora duramente e che non ha paura di mostrarsi per quello che sei.

Di tutte le onde qui proposte, chi sceglie la numero uno è la persona che è cambiata di più nell’ultimo anno .

Hai imparato a rimanere più calmo e tranquillo, ad evitare che siano le piccole cose a darti fastidio e renderti “agitato”.

Adesso riesci ad essere molto più diretto e non perdi tempo con le persone che non ti interessano: complimenti!

Hai scelto la seconda immagine: l'onda nell'immagine numero due si alza di molto e si infrange, con un arco compiuto, sul mare.

L’onda è molto scenografica e ci sono spruzzi e schiuma ovunque.

Di certo, rispetto all’anno scorso, hai fatto dei grandi passi avanti nella tua vita! Sei più sicuro di te e di quello che vuoi, più diretto con gli altri e non hai paura di affrontare quello che ti capita.

Insomma, se dovessi guardarti indietro, scopriresti che hai fatto un vero e proprio passo da gigante: oggi sei quasi arrogante e ti stai riprendendo, finalmente, i tuoi spazi.

Continua così (ma non dimenticare che hai ancora della strada da fare).

Hai scelto la terza immagine : nella terza immagine, l’onda che hai scelto si alza in alto ma senza fare troppa schiuma o essere troppo “ protagonista “.

Sei una persona che ha appena imparato ad affrontare la propria vita di petto e che non sempre reagisce nella maniera “giusta” o migliore.

A volte sei determinato e con i piedi per terra, a volte sei ancora troppo poco convinto delle tue parole e reagisci in maniera troppo infantile .

Insomma, l’onda ci dimostra che sei cresciuto ma che hai ancora strada da fare: non buttarti giù!

Hai scelto la quarta immagine: di tutte le onde, questa è decisamente la più complessa. Si tratta di un'onda bassa e "piena" con numerosi "livelli".

Dallo scorso anno, evidentemente, hai fatto qualche passo avanti ma non tanti: è come se fossi rimasto “intrappolato” in te stesso!

L’onda che hai scelto ci comunica che hai ancora bisogno di liberarti di qualcosa: forse è un rapporto finito che non vuoi tagliare o forse sei ancora incastrato in una situazione che ti limita.

Quello che è importante è riconoscerlo: forza e coraggio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.