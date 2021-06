Stefania Orlando sgancia la bomba: “Al Grande Fratello Vip ci sarà anche lei”

Stefania Orlando rivela chi sarà nella prossima edizione del Grande Fratello Vip e aggiunge: “Mi ha bloccata senza motivo”.

Stefania Orlando non smette di regalare gioie. Dopo la fine dell’esperienza al GF Vip, la conduttrice ha riscoperto una nuova popolarità, tutta meritata, e non è difficile capirne il motivo, visto che sempre con garbo ed educazione dice tutto quello che pensa, senza nascondersi dietro ad un dito. Un esempio è avvenuto nelle scorse ore quando ha confidato che mentre parlava al telefono con suo collega su chi potrebbero essere i nuovi vipponi di Alfonso Signorini, ha scoperto il nome di un personaggio femminile che potrebbe far parte della casa più spiata d’Italia e non solo.

Questa persona, tra l’altro, avrebbe bloccato Stefania Orlando sui social senza alcun motivo. Tant’è che Stefania non era riuscita a trovare il suo profilo Instagram fin quando non ha scoperto chi era stata prontamente bloccata senza alcun motivo apparente. Ma di chi si tratta?

Anticipazioni GF Vip, concorrente blocca Stefania Orlando: c’entra il suo matrimonio?

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Stefania Orlando non ha fatto nomi, ma ha dato alcuni succosi indizi che hanno prontamente fatto scattare il toto nomi sui social. Stefania ha ammesso che questa persona è una sua coetanea, molto bella, e, indizio fondamentale, non sarebbe stata invitata al suo matrimonio, quello con Simone Gianlorenzi di cui tanto si è parlato durante la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Il portale Biccy ha ipotizzato ben due nomi di chi potrebbero essere le due showgirl in questione, analizzando non solo i dettagli forniti dalla Orlando, ma anche tra i nomi trapelate in rete finora ed aggiunge che non la seguono nemmeno sui social. Secondo il portale, infatti, la famosa donna in questione potrebbe essere Miriana Trevisan, data per certa nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, o Maria Monsé, che da sempre frequenta i salotti di Barbara d’Urso ed ora potrebbe approdare in quello nella casa più spiata d’Italia.

Chi è la concorrente che ha bloccato Stefania Orlando prima dell’inizio del GF Vip? Sicuramente il nome verrà fuori prima o poi e siamo sicuri che la conduttrice non ci soffrirà, visto che sta raccogliendo importanti soddisfazioni nella sfera professionale.