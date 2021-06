Sognare la spiaggia non è sempre solo un sogno ad occhi aperti. A volte è un sogno vero e proprio che dice molto del tuo benessere psicologico.

Quando pensiamo a una spiaggia nella maggior parte dei casi pensiamo a uno scenario paradisiaco in cui poter godere del meritato relax dopo un lungo periodo di fatica e di impegni costanti.

A livello onirico però la spiaggia non è associata solo alla vacanza. Al contrario, ha un livello simbolico molto importante e profondo che è sempre necessario conoscere per poter interpretare correttamente un sogno.

Sognare la spiaggia: tutti i significati di un luogo simbolico

La spiaggia è un luogo di confine, cioè uno spazio dove mare e terra si incontrano e si scontrano creando un ambiente assolutamente unico.

Essendo un luogo a metà tra due elementi, cioè tra la terra e l’acqua, a livello onirico la spiaggia rappresenta un luogo in cui si scontrano e si mescolano bisogni e tratti diversi della personalità.

Il mare rappresenta l’inconscio, cioè quello che proviamo e che sentiamo ma di cui non siamo pienamente consapevoli. Il mare è anche qualcosa di incontrollabile e talvolta pericoloso, dal quale ci sentiamo necessariamente attratti ma che in determinate condizioni può anche spaventarci e tenerci lontani, esattamente come le nostre emozioni.

La terra di contro rappresenta la razionalità della mente cosciente, la nostra capacità di essere persone logiche e ragionevoli, in grado di analizzare la realtà e comprendere in che modo possiamo interagire con essa nella maniera che ci è più congeniale e conveniente.

Per questo motivo il significato di sognare la spiaggia sta tutto nel capire perché il nostro inconscio ci sta “portando” in questo luogo di confine.

Per scoprirlo è necessario analizzare gli altri elementi del sogno che contribuiscono a definire l’atmosfera generale del luogo onirico in cui ci siamo ritrovati.

Sognare la spiaggia con mare agitato

Se nel sogno il mare è agitato o addirittura molto agitato significa che stiamo attraversando un periodo di grande agitazione emotiva e che abbiamo perennemente la sensazione che qualcosa ci stia sfuggendo di mano.

Sognare la spiaggia con il mare calmo

Se al contrario la spiaggia guarda verso un mare calmo e tranquillo, significa che il nostro desiderio più profondo è trovare la tranquillità d’animo necessaria a superare un momento di crisi o di grande agitazione che stiamo attraversando.

In questo caso il consiglio è di agire per cambiare o addirittura annullare le cause di stress e agitazione nella nostra vita.

Sognare una spiaggia di sassi

La spiaggia di sabbia è un luogo morbido e accogliente, a volte un po’ troppo caldo, ma fi da bambini abbiamo trovato che la sabbia fosse un terreno molto confortevole per correre e giocare. Se sogniamo una spiaggia di sassi significa che stiamo attraversando un momento molto duro dal punto di vista razionale: forse abbiamo molti imprevisti da affrontare, oppure difficoltà che avevamo sottostimato. L’unica soluzione è rimboccarsi le maniche e continuare a lavorare duramente fino a che le difficoltà non saranno superate.

Giorno, notte, alba o tramonto?

Il momento del giorno in cui ci troviamo mentre sogniamo la spiaggia è fondamentale per capire il significato del sogno in questione. Nello specifico: una spiaggia di giorno indica che siamo in un momento in cui abbiamo tutto sotto controllo, sia dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista razionale, quindi la nostra “terra di confine” è perfettamente tranquilla.

Una spiaggia di notte indicherà invece che siamo molto paventati da qualcosa di ignoto e che questa agitazione sta prendendo possesso anche delle nostre facoltà razionali. Non è mai un buon segno.

Una spiaggia al tramonto significa invece che non siamo ancora preda delle nostre emozioni e delle nostre paure ma che il nostro inconscio sente crescere l’agitazione dentro di sé.

Una spiaggia all’alba invece rappresenta la promessa di una nuova serenità, ma anche il grande desiderio di vedere la luce dopo un momento di difficoltà emotiva.

Che numeri giocare se si sogna la spiaggia?

Sogna la spiaggia è associato normalmente al numero 80 nel gioco del Lotto.

Ricordiamo che, al di là dei simbolismo, l’interpretazione dei sogni per essere efficace e corretta necessita di tutta una serie di conoscenze sul sognatore. Paure, ambizioni, carattere e vissuto personale incidono infatti sui sogni, modificando l’interpretazione di molti simbolismi.