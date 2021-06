Diletta Leotta addio: è stato paparazzato con lei, e c’è il bacio – FOTO

Diletta Leotta dice addio: ormai è ufficiale. L’uomo che aveva fatto battere il cuore alla conduttrice volta pagina. Le foto del bacio.

Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno definitivamente voltato pagina. Nessuna possibilità di rivederli insieme come sognava qualche fan. Dopo aver vissuto una bella storia d’amore ed essersi detti addio, entrambi sono concentrati su nuovi capitoli della loro vita.

Se Diletta Leotta si sta godendo la storia d’amore con Can Yaman, Daniele Scardina si sta godendo una nuova frequentazione come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, nel numero in edicola dal 30 giugno.

Daniele Scardina, infatti, è stato pizzicato in compagnia di una nota showgirl che, in passato, ha anche partecipato all’Isola dei Famosi.

Diletta Leotta addio, Daniele Scardina volta pagina con Cristina Buccino

E’ amore tra Daniele Scardina e Cristina Buccino? Dopo aver dimenticato Diletta Leotta, il pugile, rientrato in Italia dagli Stati Uniti, è stato pizzicato dai paparazzi di Chi a Milano in compagnia di Cristina Buccino. Come mostrano le immagini che potete vedere qui in alto, tra Scardina e Cristina Buccino non sono mancati i baci e le tenerezze. I due si sono così concessi una serata di svago nel capoluogo lombardo non rinunciando a scambiarsi sguardi languidi.

Tra i due nascerà l’amore? Nessun commento da parte dei diretti interessati. Entrambi riservati, preferiscono non commentare le notizie di gossip percorrendo la strada del silenzio.

Parlare d’amore è ancora prematuro, ma dalle foto pubblicate da Chi sembra che tra Scardina e la Buccino ci sia molta sintonia. Tra i due, dunque, nascerà l’amore? Una domanda a cui potrà rispondere solo il tempo. Con l’estate, il pugile e la showgirl troveranno il modo per concedersi una piccola vacanza insieme e conoscersi meglio?

Nel frattempo, le foto in cui sono bellissimi e complici hanno già fatto il giro del web e i fans augurano ad entrambi di essere felici e di trovare il vero amore. Sui social, nel frattempo, la Buccino condivide foto in cui sfoggia tutta la sua indiscutibile bellezza.