Avete visto il trolley di Sabrina Ferilli? Un classico personalizzato da sogno

Con giugno (inspiegabilmente) già finito, è davvero tempo di preparare i bagagli e partire. Sabrina Ferilli, fresca di compleanno – ha compiuto cinquantasette anni il 28 – si è mostrata con un trolley da sogno sul suo profilo Instagram dicendo che tornare le piace sempre più che partire. Vediamo quanto costa, dove trovarlo e come imitarla.

L’attrice romana vanta un seguito social notevole con ben trecentodiecimila follower su Instagram ed una marea di interazioni. A colpire sono il suo essere solare, la bellezza della sua dimora (dove si ritrae spesso) ed il fisico scolpito, ancora tonico e sensuale come è lei. Noi però notiamo soprattutto i dettagli più fashion, gli accessori e, in questo caso, il trolley “buttato lì” con nonchalance accanto ad un bouquet di fiori stupendi.

Sabrina Ferilli viaggia con stile francese

Quella che oggi è tra le più prestigiose case di moda del mondo (fu fondata nel lontano 1854 a Parigi da Monsieur Louis Vuitton) nonostante gli aumenti dei prezzi al pubblico continua ad essere amata, desiderata e comprata da tutte le donne che ne hanno la possibilità. I rincari iniziati con un +10% nel 2013, negli ultimi tre anni sono arrivati ad un ulteriore +25% complessivo e sembra sia stata la strategia giusta vista l’attuale posizione del colosso del lusso Lvmh. I trolley attualmente in vendita dalla maison Vuitton sono il più nuovo Horizon 55 a 2300 euro, lo stesso ma nella variante 70 che costa 2800 euro, ed il classico Pégase Légère 55 a 2600 euro (che però non risulta attualmente disponibile sul sito). L’aggiunta di una sigla a proprio piacimento è, come per il resto della pelletteria, gratuita ed immediata in negozio e si potranno scegliere sia la tipologia che i colori.

C’è un universo dietro la scelta della valigia. Deve rappresentarci, essere comoda ma al contempo elegante, unica ma anche riconoscibile nel suo appartenere ad un brand. Quasi certamente se date importanza alla vostra borsa farete lo stesso anche con la valigia e, le più precise, abbineranno creando un set d’effetto.

La pluripremiata Sabrina si trova sul set del nuovo film di Leonardo Pieraccioni “Il sesso degli angeli” da circa un paio di settimane. Chissà se avrà portato il suo trolley preferito. Anche con un anonimo borsone nero siamo certe non passerebbe inosservata in ogni caso.

Silvia Zanchi