Giulia De Lellis brilla con un crop top dal prezzo stellare!

Sappiamo che Giulia De Lellis ama la moda e il suo stile è unico, tanto da essere seguita da milioni di persone. Ma quanto dobbiamo sborsare per ottenere un look alla Giulia De Lellis? Vediamolo in questa guida di stile di CheDonna!

Da quando il mondo della tecnologia si è evoluto, al punto di creare cose come l’internet, gli smartphone e i social media, la nostra vita è cambiata inesorabilmente.

È cambiato il significato di “vita”, di quotidianità. Dalla mattina quando apriamo gli occhi, alla sera quando dopo una giornata stancante ci mettiamo a letto, i nostri momenti sono condizionati dai contenuti dei social media.

Apriamo il cellulare per vedere il meteo, poi vediamo le news del giorno, poi apriamo i social media per conoscere i nuovi gossip, poi non sappiamo cosa indossare quindi cerchiamo ispirazione nel vasto mondo dell’internet. Una volta che abbiamo deciso cosa indossare andiamo a lavoro e mettiamo il navigatore sul cellulare per vedere in tempo reale le condizioni del traffico. E per pranzo cosa cucinare? Apriamo le pagine di cucina di internet e cerchiamo una ricetta “facile ma gustosa” per il pranzo. Potremmo continuare così per ore, ma il nocciolo della questione è mostrare la dipendenza che abbiamo con la tecnologia.

Questa è una dipendenza causata perché effettivamente i nuovi cambiamenti tecnologici ci hanno modificato la vita in positivo. Le nostre giornate sono sicuramente semplificate e gli spunti e le idee prese dal mondo dell’internet ci fanno risparmiare del tempo utilissimo, da spendere magari con la nostra famiglia.

Ma cosa avviene quando “l’aiuto” giornaliero diventa incapacità? Mi spiego meglio.

Essendo oramai abituate a contare sull’aiuto e sui consigli che si trovano nel web, non possiamo più farne a meno. Vestirsi senza Pinterest alla mano è impossibile e cucinare un piatto decente senza Giallo Zafferano è un utopia.

Abbiamo oramai accantonato la nostra personalità e il nostro estro creativo per allinearci alle proposte a 360° del web.

Se parliamo strettamente del mondo della moda non possiamo non parlare di loro: le influencer. Quelle persone che nel mondo dei social media hanno milioni di follower e che vengono letteralmente “seguite” da chi le mette quotidianamente i like. Le loro proposte di stile vengono percepite come regole da seguire alla lettera. E cosa ne consegue? Che se uscite di casa e vi guardate intorno, almeno sul piano dello stile, la situazione è piatta, ci si veste tutti allo stesso modo.

Ma poi ci sono quelle influencer che hanno veramente qualcosa in più da dire o da mostrare, come nel caso di questa guida di stile che ha come protagonista Giulia De Lellis, ma stare al loro passo diventa impossibile.

Perché? Perché propongono degli outfit o dei trend difficilmente riproponibili per i “comuni mortali”.

Questo sarà il nocciolo di questa guida di stile: il top di “cristallo” di Giulia De Lellis!

Allora entriamo nel vivo di questa guida di stile di oggi!

Giulia De Lellis e il top di cristallo! Il capo che fa sognare, ma anche piangere!

Poche ore fa, la bella Giulia de Lellis ha pubblicato sul suo feed di Instagram un post dove indossava, oltre a un perfetto trucco realizzato dal make-up artist dei nostri sogni MrDanielMakeup, e un jeans high waist di Levi’s, un crop top di cristallo.

Il suo look era pazzesco, e l’attenzione ai dettagli faceva veramente la differenza.

Ma poi anche a voi è successa la stessa cosa? Avete cliccato sul tag della foto e avete visto il prezzo del top incriminato e vi siete letteralmente spaventate? Per chi non lo avesse fatto, vi diciamo tutto noi.

Il top protagonista di oggi è di Nué Studio, il Charlotte Top Crystal e ha un costo di $ 554, all’incirca €660.

Lo stile e il gusto sono innegabili, ma il prezzo è veramente esagerato.

Le nostre influencer dovrebbero forse smettere di indossare capi super costosi solo perché il marchio di lusso del momento le ha pagate e quindi sono costrette a “pubblicizzare” il capo in questione con tanto di “Ad” a sancirlo. Dovrebbero, in più, mettersi nei panni di chi le segue, e di chi veramente giorno dopo giorno le fa guadagnare con i like, e proporre degli outfit altrettanto stilosi e innovativi, ma alla portata di tutti.

Quindi, va bene prendere ispirazione dalla vostre influencer preferite del momento, ma senza necessariamente copiare il tutto alla lettera. Anche perché se le nostre influencer preferite continuano a proporci capi fuori dalla nostra portata (sul piano economico), la reazione che ne consegue è di sicuro sconforto, e come passo successivo non ci resta che “defolloware”, ossia togliere il follow alla nostra influencer preferita.

Anche per oggi si conclude la guida di stile di CheDonna di oggi, con protagonista Giulia De Lellis e il suo top di cristallo da sogno.

Vi rinnovo l’appuntamento con la moda, lo stile e il gossip a domani, stessa ora e stesso posto, qui, su CheDonna, a spulciare il mondo del web per essere sempre al top.

Emanuela Cappelli