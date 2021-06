L’amore è nell’aria. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Drusilla Gucci sembra aver trovato l’amore tra le braccia di un noto volto della TV. Ecco chi è.

Arriva la conferma ufficiale: l’ex pupillo di Maria De Filippi è interessato all’ereditiera Drusilla Gucci. L’ex naufraga della quindicesima edizione del popolare reality show L’Isola dei famosi è stata di recente al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua frequentazione con il bel “Lenticchio” ossia Francesco Chiofalo. Ma cosa bolle in pentola per i due?

Dopo i rumors circa una presunta love story con Damiano dei Maneskin, che sappiamo tutti è felicemente fidanzato da 4 anni, arriva una nuova indiscrezione a far scaldare gli animi del gossip.

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo stanno insieme? Sbuca fuori l’indizio

La domanda che tutti si pongono: che rapporto c’è tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo? Tra i primi a lanciare l’indiscrezione c’è anche Deianira Marzano. Nelle ultime ore con un post su Instagram, Chiofalo ha confermato l’interesse per la bella ereditiera di casa Gucci. Gli utenti più attenti non hanno, infatti, non potuto notare un dettaglio.

Di cosa si tratta? Di un beauty-case, che è apparso nelle storie di “Lenticchio” e che sembrerebbe appartenere proprio all’ex naufraga.

Ad alimentare alcune voci sui due anche alcuni movimenti sui social. Francesco è apparso in alcune Instagram stories insieme a Drusilla. Sembrerebbe infatti che i due si trovano attualmente in Turchia. Ma non sarebbero soli. Con loro infatti un gruppo di amici e la madre di Drusilla.

In seguito ai rumors che si sono susseguiti nelle ultime ore, Chiofalo ha voluto fare chiarezza. A Instanews ha dichiarato: “Confermo il mio interesse per Drusilla“.

L’ex di Selvaggia Roma ha quindi confermato che tra i due ci sarebbe in atto una frequentazione. L’occasione del viaggio in Turchia ha dato la possibilità di fare le presentazioni ufficiali tra Francesco e la mamma della Gucci. Chiofalo ha recentemente chiuso con Antonella Fiordelisi, quindi per lui è molto importante rispettare i tempi e non essere precipitosi nel bruciare le tappe con Drusilla.

Negli ultimi giorni sono venuti alla luce nuovi rumors riguardanti Francesco. In particolare si vocifera di una sua partecipazione alla prossima edizione di Uomini e Donne in qualità di tronista. Ma a questo punto tutto dipenderà da Drusilla.