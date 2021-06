Crampi allo stomaco da bacche? E’ un problema comune a molte persone. Ecco cosa accade al corpo e come risolvere.

Il corpo umano non smette mai di stupire; ha una reazione precisa per ogni stimolo esterno che riceve o per uno stato d’animo particolare. Per esempio, quando siamo nervose e ansiose, può succedere che ci scappi spesso la pipì.

L’elenco delle curiosità relative al corpo umano è lungo. Molte di esse riguardano il consumo di cibi e bevande. Basti pensare agli effetti collaterali di alcuni tipi di frutta o, addirittura, alle allergie che possono scatenare.

Se ti piacciono tanto le bacche (fragole, mirtilli, lamponi, more etc.), forse ti sarà capitato di avvertire dei crampi allo stomaco subito dopo averle mangiate. E’ un problema comune a molte persone. Vediamo insieme a cosa è dovuto questo fastidio e come fare per rimediare.

Crampi allo stomaco da bacche: scopri tutto sulle cause!

Le bacche sono alleate della nostra salute. Fragole, lamponi, mirtilli e more piacciono molto, sono fonte preziosa di fibre, sali minerali e antiossidanti (utili per combattere i radicali liberi che provocano l’invecchiamento cellulare). Tuttavia, possono avere degli effetti indesiderati.

Secondo il Dott. Michael Greger su NutritionFacts.org, le bacche possono provocare crampi allo stomaco, per vari motivi. Di seguito li sintetizziamo.

Crampi da sovraccarico di fibre – E’ la prima causa che provoca i fastidiosi spasmi allo stomaco. Le bacche sono ricche di fibre alimentari che possono aiutare a migliorare la digestione. Basti pensare che una tazza di lamponi contiene 8 grammi di fibre. Consumare questa quantità tutta in una volta, se non si è abituati, può provocare crampi allo stomaco.

Crampi da allergia alimentare – Si può essere allergici a qualsiasi tipo di cibo, incluse le bacche. I sintomi più comuni di un'allergia alimentare sono gonfiore di labbra, lingua e gola, dolore addominale, forti crampi allo stomaco, problemi di respirazione.

Crampi da sensibilità salicilata – Si può essere intolleranti al salicilato, che è una sostanza contenuta in quasi tutte le bacche. La conseguenza, anche in questo caso, sono i fastidiosi crampi allo stomaco. Altri effetti collaterali sono mal di testa, diarrea, eruzioni cutanee e irritabilità. Ovviamente, la gravità dei sintomi è direttamente proporzionale alla quantità di bacche consumata.

Crampi da intolleranza al fruttosio – Parliamo di uno zucchero naturale presente in tutti i frutti, incluse le bacche. Molte persone, però, non assorbono bene il fruttosio, con conseguenti problemi di digeribilità. Ma si possono avere anche diarrea e dolori addominali, con crampi allo stomaco più o meno forti. Tra tutte la bacche, i mirtilli sono quelle a minor contenuto di fruttosio.

Vediamo ora quali sono i consigli da seguire per prevenire i crampi allo stomaco da bacche.

Consulta il tuo medico – Se ti vengono sempre i crampi allo stomaco subito dopo aver mangiato delle bacche (o altri alimenti).

Sì ai cibi ricchi di fibre, ma con cautela – Soprattutto se stai seguendo una dieta povera di fibre. Ti consigliamo di modificarla lentamente, introducendo dapprima piccole quantità di cibi più ricchi di fibre.

Ora sai a cosa sono dovuti i crampi allo stomaco da bacche. Hai anche qualche elemento in più per agire tempestivamente e risolvere il problema.