Test: riesci a trovare il secondo topo nel bar in 10 secondi?

In questo bar ci sono due topolini, uno si è mimetizzato, non appena capirai dove si trova scommetti che ti verranno i brividi?

La sfida di oggi per alcuni è davvero semplicissima per altri non è risultata essere semplice quanto previsto. Hai 10 secondi di tempo per risolverla. Tutto quello che dovrai fare è analizzare con attenzione l’immagine e scovare l’intruso. Pensa che solo 1 persona su 5 è riuscita a trovare il topo nei 10 secondi. Tu farai parte della percentuale dei vincitori o dei perdenti?

Test: dove si trova il secondo topo nel bar?

Ecco una sfida per mettere alla prova le tue capacità di osservatore. In questo bar sono sedute due amiche e stanno tranquillamente sorseggiando un te mentre conversano. Non si sono accorte che non sono sole ma che due topolini hanno deciso di unirsi a loro. Il primo topolino è visibile, si trova proprio ai loro piedi. L’altro si è mimetizzato. Riuscirai a trovare il topo nascosto nell’immagine in soli 10 secondi?

Anche se il test può sembrare facile, non è così semplice. Ti vogliamo fornire un indizio importante: guarda bene tutta l’immagine.

Soluzione del test

Sei riuscito a trovare il topo nascosto in questa immagine? Se sei arrivato a leggere queste righe probabilmente non lo hai visto. Spesso i nostri occhi vedono solo le cose ovvie e non vedono oltre.

Ecco dove si era nascosto il topo:

Hai visto che il topo c’era davvero? Molti utenti del web hanno detto di aver visto anche una gallina nascosta nell’immagine. Se ti sei divertito a fare questo test ti consigliamo di continuare a intrattenerti con i test che abbiamo selezionato per te. Dovrai solo cliccare qui. Troverai infiniti test per tutti i gusti, test psicologici, test di personalità, test di logica e molto altro. Non ci resta che augurarti buon divertimento.