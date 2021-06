Oggi vogliamo proporti un test che si preoccuperà di scoprire il tuo futuro! Scegli una runa antica dal test delle rune e scopri che cosa ti succederà nella vita!

Tutti vorremmo sapere che cosa ci aspetta in futuro, vero?

Magari vogliamo sapere che tipo di lavoro faremo oppure se avremo successo come cantanti o come influencer!

C’è chi vuole sapere se e quando si sposerà e quanti figli avrà: insomma, di domande sul futuro ne abbiamo davvero tante.

Il nostro test di oggi potrebbe rispondere a qualcuna, semplicemente mediante la scelta di una runa antica.

Che dici, proviamo?

Test delle rune: scegli una runa antica e scopri che cosa si nasconde nel tuo futuro

Cosa si nasconderà nel tuo futuro?

Per rispondere a questa domanda non hai bisogno di andare a trovare una cartomante e neanche di leggere i fondi del caffè.

Ci siamo noi pronti per darti una mano!

Per il nostro test di oggi, infatti, ti basterà solo guardare l’immagine qui sopra e scegliere una delle sei rune disponibili.

Non cercare di fare una scelta ragionata: devi solo scegliere quella che ti attira di più!

Le rune ci “sussurreranno” un probabile scenario futuro della tua vita: tantissime persone le considerano dei veri e propri “oracoli” a cui si può chiedere consiglio.

Di certo ti aiuterà di più avere una domanda precisa in mente per il tuo futuro e scegliere, poi, la runa conseguentemente.

In ogni caso, fare un tentativo di certo non potrà farci male, no? Dopotutto, si tratta solo di un gioco!

Hai scelto la tua runa? Scopriamo che cosa ti attende in futuro!

Hai scelto la runa “F” o Fehu : il significato di questa runa, tradotto in maniera molto semplice, è ricchezza o bestiame .

Non pensare che sia una runa negativa: vuol dire che riuscirai ad avere successo nella vita e nel lavoro !

Probabilmente il percorso che dovrai scegliere è uno legato ad un lavoro più tradizionale di quello che ti aspetti in questo momento : in ogni caso, i prossimi anni sembrano produttivi e decisamente rosei !

: il significato di questa runa, tradotto in maniera molto semplice, è o . Non pensare che sia una negativa: vuol dire che riuscirai ad avere nella e nel ! Probabilmente il percorso che dovrai scegliere è uno legato ad un lavoro più tradizionale di quello che ti aspetti in : in ogni caso, i prossimi anni sembrano e decisamente ! Hai scelto la runa “B” o Berkana : questa è una runa che preannuncia notizie positive in ambito sentimentale o legato all’energia femminile .

Nascite, matrimoni, fecondità: se hai scelto questa runa ed hai delle “mire” su qualcuno, il responso non può che essere considerato positivo!

Ricorda che il significato potrebbe non essere letterale : magari stai “ dando alla luce ” un progetto o stai raggiungendo un traguardo importante !

: questa è una runa che preannuncia notizie positive in ambito sentimentale o . Nascite, matrimoni, fecondità: se hai scelto questa runa ed hai delle “mire” su qualcuno, il responso non può che essere considerato positivo! Ricorda che il significato : magari stai “ ” un o stai raggiungendo un ! Hai scelto la runa “P” o Purisaz: il significato di questa runa, ci dispiace dirtelo, si può tradurre con “spina“. Insomma, non sembra proprio un significato meraviglioso vero?

Almeno adesso sai che dovrai prepararti per il futuro ed affrontare qualcosa di non proprio piacevole. Dovrai proprio affrontare una “spina“, od una situazione difficile da gestire. Credi di riuscire a farcela?

Hai scelto la runa a forma di croce o Naudiz : il significato di questa runa può essere assimilato a “ bisogno “.

Se l’hai scelta, vuol dire che avrai bisogno o necessità di chiedere aiuto per quanto riguarda l’argomento della domanda che hai fatto.

Saper chiedere aiuto è una qualità molto importante: in futuro dovrai metterla in pratica spesso!

: il significato di questa runa può essere assimilato a “ “. Se l’hai scelta, vuol dire che avrai bisogno o di per quanto riguarda l’argomento della domanda che hai fatto. Saper è una qualità molto importante: in futuro dovrai metterla in pratica spesso! Hai scelto la runa a forma di arco o Uruz : se hai scelto questa runa, complimenti. Hai scelto la runa che indica, infatti, la forza o la potenza pura !

Vuol dire che, con ogni probabilità, potrai contare sulle tue forze per tutti i tuoi problemi o per tutte le situazioni del futuro . Insomma, non avrai bisogno di altro se non di fiducia in te stesso!

Chi sceglie questa runa è qualcuno che ha già tutti gli strumenti per uscire da una impasse: deve solo crederci !

: se hai scelto questa runa, complimenti. Hai scelto la runa che indica, infatti, la o la ! Vuol dire che, con ogni probabilità, potrai per tutti i tuoi problemi o per tutte le del . Insomma, non avrai bisogno di altro se non di fiducia in te stesso! Chi sceglie questa runa è qualcuno che ha già per uscire da una impasse: deve ! Hai scelto la runa a forma di “M” o Mannaz: questa è la runa che più di tutte rappresenta il legame dell’uomo con la divinità.

Se l’hai scelta, quindi, sappi che ti aspetta un futuro caratterizzato dall’eterno ritorno: cercherai sempre di ritornare ad una condizione di perfezione che ha veramente poco di umano.

Insomma: dovrai impegnarti tanto ma sarai in grado di raggiungere risultati decisamente entusiasmanti e veramente… perfetti!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.