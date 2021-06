Coppie di Tempation Island che hanno dovuto necessariamente abbandonare il programma. Ve le ricordate? Scopriamole insieme

E’ in partenza una nuova stagione del viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5. Temptation Island, i fidanzati, le fidanzate e i tentatori sono pronti per intraprendere questo nuovo percorso.

Tra coppie scoppiate rapidamente e lentamente, tra coppie uscite insieme e poi lasciate e coppie che alla fine di tutto si sono sposate ed hanno coronato un sogno, oggi vi volevamo parlare di quelle coppie che hanno dovuto abbandonare il reality show troppo velocemente, per un motivo o per un altro. Ecco chi sono.

Federica e Ciro, Teresa e Salvatore, Fabio e Marcella: ve li ricordate? Ecco le loro storie

A Temptation Island alcune coppie sono sopravvissute alla tempesta, altre hanno faticato parecchio e altre ancora sono scoppiate. Alcune di esse direttamente al falò di confronto, altre tornate a casa insieme invece hanno deciso di separarsi soltanto in un momento successivo. Oggi vi parliamo di tre coppie che hanno dovuto abbandonare il programma troppo velocemente:

Teresa e Salvatore.

Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo stavano insieme da pochissimo, poco più di 5 mesi quando hanno deciso di partecipare a Temptation Island, lei 28 anni vetrinista lui 26 anni calciatore entrambi siciliani. Come per molte altre coppie presenti nel reality show anche loro si sono conosciuti a Uomini e Donne, lei era la tronista e lui il corteggiatore. Da entrambi tentatori al dating show di Maria De Filippi fino all’esperienza come fidanzati in Sardegna. I due non si sono fatti mancare niente.

Il loro percorso a Temptation Island è durato poco perché tutti e due non riuscivano a sopportare la lontananza e dopo pochi giorni hanno abbandonato il programma insieme.

Durante una puntata di Uomini e Donne del febbraio 2016, in cui erano ospiti, Salvatore ha chiesto a Teresa di sposarlo con una proposta di matrimonio molto emozionante. Infatti i due stanno ancora insieme e sono felicemente sposati.

Federica e Ciro.

Ciro e Federica sono costretti ad abbandonare l’esperienza di Temptation Island. I due, che hanno preso parte al programma nell’edizione condotta dalla Marcuzzi hanno trasgredito le regole. Scendendo più nel dettaglio, a causare questa inaspettata uscita è Ciro. Il giovane attore, conosciuto per aver recitato in Gomorra, non riesce a sostenere la distanza tra lui e la fidanzata. Per tale motivo, in lacrime, chiede il falò di confronto anticipato a Federica. Una scelta che non viene apprezzata dalla Caputo, la quale vorrebbe ancora continuare a vivere questa esperienza sull’isola. Pertanto Federica decide di non prendere parte al falò di confronto. Sconfortato, Ciro rivela ad Alessia di voler raggiungere immediatamente la fidanzata. Sul momento, la conduttrice riesce a convincere Petrone ad accettare il volere di Federica e di proseguire, esattamente come vorrebbe lei, il percorso.

Il mattino dopo, però, Petrone fugge e corre, sebbene sia ostacolato dallo staff del reality, verso la sua fidanzata. Quest’ultima viene subito informata di quanto sta accadendo e sembra non prendere affatto bene la situazione. Ciro raggiunge Federica e non può non abbracciarla in lacrime. Il ragazzo le confessa di non essere riuscito a continuare questa esperienza, poiché non poteva sopportare la lontananza. Dall’altra parte, Federica appare profondamente infastidita dal gesto commesso dal fidanzato. “Io mo esco con gli stessi dubbi”, dichiara la Caputo piangendo. La ragazza avrebbe, infatti, voluto avere delle conferme da parte di Ciro. I due stanno ancora insieme.

Fabio e Marcella.

Fabio e Marcella Esposito erano una coppia atipica e particolare fin dal principio: fidanzati da anni e famosissimi nel loro ambito professionale. I due sono arrivati su Temptation Island dopo aver condiviso molto a lungo e molto intensamente sia la vita personale sia quella lavorativa. I due lavorano infatti fianco a fianco per Coconuda, l’azienda di cui Fabio è manager, e Marcella aveva disperatamente bisogno di tempo e di spazio. Fabio non è stato in grado di concederle nessuno dei due e le cose sono precipitate durante la prima puntata.

Fabio ha letteralmente perso il controllo lontano da lei. Marcella non poteva saperlo, ma il giovanissimo manager di Coconuda aveva comprato un anello prima di partire per l’Isola e aveva fin da principio intenzione di fare a Marcella una proposta di matrimonio in grande stile.

Dopo soli quattro giorni di lontananza, Fabio ha dichiarato di aver capito di amare moltissimo Marcella e di non poter stare lontano da lei. Per questo motivo ha chiesto praticamente subito il falò di confronto, ma le cose non sono affatto andate come si aspettava il manager, tanto è vero che Marcella non si è nemmeno presentata all’appuntamento. Non vedendo la sua bella arrivare all’appuntamento per il falò di confronto, Fabio ha deciso di andare contro le regole della trasmissione e ha tentato di raggiungere il villaggio delle fidanzate. A questo punto è intervenuta la produzione del programma: dopo una lunga intermediazione Marcella ha accettato di incontrare il suo fidanzato. Ma nessuna proposta di matrimonio. Però il tempo ha avuto la meglio, i due sono oggi sposati e hanno un figlio.