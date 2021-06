Temptation Island 2021, coppie vip in arrivo? Raffaella Mennoia vuota il sacco

A Temptation Island 2021 ci saranno delle coppie vip? A confermare o smentire il tutto ci ha pensato Raffaella Mennoia, autrice del programma

Temptation Island è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani a partire da questo mercoledì e sugli account social ufficiali dedicati al programma è possibile trovare tutte le coppie che quest’anno hanno scelto di mettere a dura prova la loro relazione. Il pubblico del piccolo schermo, però, oltre a vedere i fidanzati e le fidanzate scelte mettersi alla prova, è curioso di sapere se riceverà qualche sorpresa in merito ad un potenziale ingresso di qualche coppia formata da personaggi noti nel mondo dello spettacolo.

A fare chiarezza ci ha pensato Raffaella Mennoia, autrice del programma e braccio destro di Maria De Filippi, che ai microfoni di Fanpage ha rivelato se quest’anno ci saranno o meno coppie formate da personaggi noti.

Raffaella Mennoia fa chiarezza su Temptation Island e difende Giulia De Lellis

Raffaella Mennoia, senza troppi giri di parole, ha rivelato che quest’anno non ci sarà alcun personaggio appartenente al mondo dello spettacolo, ma soltanto coppie formate da persone comuni. In quanto quest’anno si è preferito puntare, a differenza dello scorso anno, ad un’edizione formata interamente da persone che non hanno mai fatto parte della tv.

“Le coppie sono quelle che abbiamo presentato, sei in totale, nessun’altra” ha subito chiarito l’autrice dell’isola delle tentazioni. “Non ci saranno coppie vip: rispetto all’edizione dello scorso giugno, quest’anno abbiamo preferito optare per la formula nip totale” ha dichiarato per poi spendere due parole anche su Love Island, il programma di Giulia De Lellis che più volte è stato accostato a Temptation Island.

“Love Island purtroppo non ho ancora avuto il piacere di vederlo, ma da quello che mi sembra di capire il presupposto del programma è molto diverso“ ha rivelato Raffaella Mennoia sul programma che segna l’esordio di Giulia De Lellis nelle vesti di conduttrice. “Temptation riguarda i sentimenti e le dinamiche d’amore di ampio raggio, quelle che almeno una volta nella vita hanno riguardato tutti. Il senso è quello di suscitare nello spettatore un ‘è successo anche a me‘” ha dichiarato, ammettendo che non ci vede alcuna somiglianza tra il programma a cui lei lavora rispetto a quello condotto dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonostante gli utenti della rete li abbiano accostati in più occasioni.

Pronti a scoprire come reagiranno le sei coppie alla vista dei single? 😏🔥 Mancano solo 2 giorni alla prima puntata e noi già non vediamo l’ora! Tutti sintonizzati mercoledì in prima serata su Canale 5 #TemptationIsland pic.twitter.com/1MBRmpPgSl — Temptation Island (@TemptationITA) June 28, 2021

A Temptation Island non ci saranno coppie vip quest’anno, ma sicuramente quelle scelte dalla redazione non deluderanno il pubblico del piccolo schermo. Sperando non facciano come tutti i fidanzati che si sono lasciati negli anni passati. Ma questo purtroppo è un rischio di cui chi sceglie di prendere parte al programma, che vede ancora una volta Filippo Bisciglia alla conduzione, n’è pienamente consapevole.