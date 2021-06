Mangi sempre prosciutto e melone? Ecco perché secondo il parere di alcuni esperti questo piatto estivo non è sempre una buona idea.

Tra i piatti estivi per eccellenza nonché tra i più amati di sempre c’è senza alcun dubbio quello a base di prosciutto e melone. Un piatto estivo fresco, che si prepara in un minuto e che dona freschezza unendo la dolcezza del melone alla sapidità del salume.

Eppure, a detta di alcuni, questa scelta alimentare non è tra le più consigliate. Anzi, in certi casi sarebbe da considerare addirittura nociva. Scopriamo perché e come comportarsi se rientra tra le scelte alimentari che si fanno più spesso nei mesi estivi.

Prosciutto e melone fa davvero male? Ecco quanto è importante sapere sul piatto estivo per eccellenza

Scegliere di optare per una cena a base di prosciutto e melone rappresenta un vero salvavita per molti. Si tratta infatti di una valida scusa per non cucinare, di un cibo sempre pronto quando si va di fretta o si rincasa tardi ma sopratutto di un pasto che sa mettere tutti (o quasi) d’accordo grazie al mix di gusto e freschezza.

Eppure, secondo alcuni nutrizionisti, l’errore in questo piatto sarebbe dato dall’unione della frutta con le proteine. Sono infatti molti a pensare che la frutta andrebbe mangiata sempre ben lontana dai pasti e quindi come un semplice spuntino. Una scelta non condivisa da tutti ma che per alcuni è tassativa.

Chi la pensa così, ritiene infatti che frutta e proteine hanno tempi di digestione diversi e che consumati insieme possono portare diversi problemi di digestione o di tipo intestinale. Cosa che avverrebbe sopratutto nelle persone più delicate.

Altri esperti sostengono invece che a non andar bene sia il quantitativo di sale contenuto nel prosciutto che andrebbe a rendere nulli i benefici dati dal magnesio naturalmente presente nel melone.

Benefici che andrebbero bene solo consumando una porzione molto limitata di prosciutto che andrebbe a rendere nulla la cena. Problema a cui si unisce il quantitativo di sale effettivamente troppo elevato, specie se si considerano le porzioni consumate di solito.

Se si hanno difficoltà dopo aver consumato un pasto a base di prosciutto e melone potrebbe, quindi, tornare utile ricordarsi di queste due correnti di pensiero e valutare l’idea di cambiare menu.

Si potrebbe ad esempio abbinare il prosciutto con della mozzarella (anche se in questo caso c’è chi non contempla l’abbinamento di proteine diverse) o gustare un altro affettato (magari meno salato) semplicemente con del pane integrale.

Quanto al melone, questo potrebbe essere gustato a metà mattina o al pomeriggio. Magari in associazione a della frutta secca, utile per rallentare l’ingresso degli zuccheri nel sangue, rendendo il pasto più bilanciato.