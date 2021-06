I look più IN e OUT delle star ai Bet Awards 2021!

Cosa avviene quando riunisci le star più famose, eccentriche e sgargianti del momento, le metti tutte insieme e lei fai camminare su un red carpet? La risposta è solo una: Bet Awards 2021. Ecco i look più stravaganti delle star!

Solo qualche ora fa, domenica 27 giugno, si sono tenuti a Los Angeles i Bet Awards 2021. Il Microsoft Theatre di Los Angeles pullulava di persone “vere” e le star hanno dato il meglio di loro, sia sul red carpet che sul palco.

Il lusso era sicuramente innegabile, ma lo stile a volte mancava, e se c’era era al limite tra il barocco e l’arzigogolato.

Resta il fatto che una moltitudine di artisti di questo calibro tutti insieme e in unico luogo non si vedeva da qualche anno, causa pandemia e restrizioni, quindi non possiamo farci sfuggire l’occasione per studiare e valutare gli outfit proposti dalle star.

Ma prima di addentrarci nella vera e propria guida di stile di CheDonna di oggi, rispondete a questa domanda. Sapete cosa sono i Bet Awards?

I Bet Awards sono dei premi che vengono dati in una serata tutta incentrata sul celebrare gli “african americans” sul piano della musica, dello sport, della recitazione, dell’impegno sociale e in tanti altri settori. La prima cerimonia è avvenuta nel 2001 e da allora i Bet Awards sono diventati una ricorrenza annuale.

I Bet Awards di quest’anno sono stati importanti sotto molti punti di vista. Per prima cosa, i Bet Awards del 2021 sono stati una tra le prime ricorrenze musicali e mondane a riprendere a pieno regime, ossia con persone vere, spettatori veri e palchi non artificiali.

Si sono tenuti nel Microsoft Theatre di Los Angeles, e a differenza dell’anno scorso, dove i Bet Awards si sono tenuti in modalità virtuale, quest’anno tutto è tornato alla normalità. Le star hanno avuto modo di preparare e sfoggiare i look migliori e di sfilare sul red carpet come di consueto.

Il tema dei Bet Awards 2021 è stato “anno delle donne di colore”. Queen Latifah, cantante, attrice e attivista, ad esempio, ha ricevuto in questa serata il premio alla carriera “Lifetime Achievement Award”.

A condurre questa edizione dei Bet Awards è stata dalla pluripremiata attrice Tarji P. Henson, che durante l’apertura dello show ha detto: “Celebrare le donne di colore non è un trend, ma un mood di sempre…c’è spazio per tutte noi di prosperare, perché nessuno è te come te stesso”.

Ma veniamo a noi: dal punto di vista dello stile e della moda, cosa è successo ai Bet Awards 2021? Di tutto e di più!

Allora vediamo insieme i look più eleganti, eccentrici ed estremi dei Bet Awards 2021!

I look dei Bet Awards. Tra stile, moda, eccentricità e lusso!

Erano moltissimi i volti noti presenti sul red carpet e sul palco dei Bet Awards 2021, ma vediamo insieme quelli che hanno fatto più scalpore:

Zendaya . La giovane attrice, nata con Disney Channel e adesso protagonista della serie più irriverente e problematica del momento, Euphoria , indossa un abito di Versace composto da veli di tonalità viola che coprono solamente lo stretto necessario. Questo è un abito molto importante nella storia della moda perché è stato indossato, nella versione corta, nel 2003 sempre ai Bet Awards da Beyoncé , che in quell’anno portava sul palco dell’evento stesso la canzone Crazy In Love. Zendaya, con questo vestito iconico, ha voluto omaggiare la Queen della musica pop, Beyoncé, ricordando la sua serata memorabile del 2003.

. La giovane attrice, nata con e adesso protagonista della serie più irriverente e problematica del momento, , indossa un abito di composto da veli di tonalità viola che coprono solamente lo stretto necessario. Questo è un abito molto importante nella storia della moda perché è stato indossato, nella versione corta, nel 2003 sempre ai Bet Awards da , che in quell’anno portava sul palco dell’evento stesso la canzone Crazy In Love. Zendaya, con questo vestito iconico, ha voluto omaggiare la Queen della musica pop, Beyoncé, ricordando la sua serata memorabile del 2003. H.e.r .. Lei è una delle cantanti del momento. Non a caso ha vinto proprio in questa occasione il premio best “female R&B/Hip-Hop artist”. Per la serata, l’astro nascente della musica pop ha indossato uno smoking nero di Giorgio Armani composto da una giacca nera doppio petto e un pantalone completamente trasparente, tipo calza, ma largo, con una fantasia a quadri larghi.

.. Lei è una delle cantanti del momento. Non a caso ha vinto proprio in questa occasione il premio best “female R&B/Hip-Hop artist”. Per la serata, l’astro nascente della musica pop ha indossato uno smoking nero di composto da una giacca nera doppio petto e un pantalone completamente trasparente, tipo calza, ma largo, con una fantasia a quadri larghi. Cardi B. In tuta aderente velata nera tempestata di pietre preziose firmata Dolce & Gabbana, Cardi B ha dato il massimo sul palco dei Bet Awards 2021. In più, la cantante ha messo in mostra la sua bella pancia, annunciando al mondo intero nel modo più plateale possibile l’arrivo del secondogenito, avuto dal cantante e rapper Offset.

Questi erano solo alcuni dei nomi noti presenti all’evento, ma, diciamolo, erano quelli con sicuramente più stile di tutti!

Termina qui la guida di stile di CheDonna di oggi, incentrata interamente sui look più “Hot” dei Bet Awards 2021.

Cosa ci resta da fare adesso? Aspettare…fino alla prossima guida di stile!

Emanuela Cappelli