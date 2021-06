Scopri qual è il look perfetto per vivere al meglio la tua estate scegliendo tra gonna e pantaloni. Il consiglio delle stelle per te.

Con l’arrivo dell’estate, la voglia di cambiare look e di rinnovarsi va in coppia con la necessità di alleggerirsi e di indossare capi sempre più leggeri. Per questo motivo a volte può capitare di trovarsi indecisi sul look da adottare per sentirsi al contempo freschi, a proprio agio ed in grado di piacersi.

Per le donne, poi, la scelta tra jeans attillati ma caldi e gonne ampie e fresche ma a volte lontane dal look a cui si è abituate può rappresentare una vera sfida. Sfida che oggi renderemo più semplice basandoci sull’ascendente che le stelle hanno su ognuno di noi. Così, dopo aver visto in che modo ogni donna risulta più o meno testarda, oggi scopriremo quale look scegliere tra gonna e pantalone per vivere al meglio l’estate.

Cosa scegliere tra gonna e pantaloni? Il consiglio delle stelle

Ariete – Un pantalone ampio

Se vuoi sentirti fresca e al contempo elegante puoi puntare su un pantalone ampio abbastanza da farti sentire fresca quanto desideri. Un modo simpatico per rendere il tuo look sempre particolare e, sopratutto, in grado di farsi notare. Basterà abbinare la maglietta giusta e curare gli accessori per passare dallo sportivo all’elegante nel giro di poco. E tutto godendo a pieno di un aspetto che ti piacerà tantissimo e che ti farà sentire curata come non mai anche nei giorni più caldi dell’anno. Un look che amerai ancor prima di iniziare ad indossarlo.

Toro – Una gonna ampia e sotto al ginocchio

Per l’estate, la scelta che ti si addice di più in fatto di abbinamento è quella di una bella gonna ampia che arriva sotto al ginocchio e che ti dona al contempo un’aria sbarazzina e fresca. Ovviamente può trattarsi sia di una gonna da abbinare ad una canotta che ti un vestitino, ancor meglio se vintage. Un modo simpatico e frizzante per andare incontro ai giorni più caldi dell’anno con il sorriso sulle labbra e con tanta voglia di stare in giro anche se al sole ci sono più gradi di quanti pensi di poterne sopportare. Un look che con le giuste rivisitazioni andrà bene anche di sera e per occasioni speciali. Basta infatti cambiare scarpe per passare dal semplice all’elegante con uno schiocco di dita.

Gemelli – Il pantaloncino che sembra una mini

Hai presente quegli shorts che si fingono una minigonna senza esserlo? Si tratta della perfetta via di mezzo che ti consente di sentirti fresca e a tuo agio senza dover per questo impiegare ore ed ore a scegliere cosa indossare. La comodità dei pantaloncini si sposa infatti con un aspetto più vezzoso e che quando ne hai voglia ti farà sentire femminile senza per questo dover rinunciare alla comodità. Esattamente ciò di cui hai bisogno per un capo d’abbigliamento da indossare per tutto il periodo estivo senza mai stancarti. Sopratutto se imparerai ad abbinarlo ogni volta a capi diversi, creando look fantasiosi e mai ripetitivi. Cosa che sei sicuramente più che in grado di fare.

Cancro – Gli shorts di jeans

Quando fa caldo la voglia di sentirti comoda e fresca prende il sopravvento su tutto. E cosa c’è di meglio di un paio di pantaloncini di jeans corti da indossare con maglie e canotte di ogni tipo. Con i giusti abbinamenti potrai essere sia sportiva che elegante, mostrandoti anche più che femminile. Scarpe e accessori faranno il resto. E tutto consentendoti di sentirti sempre fresca e a tuo agio e quindi di buon umore. Cosa che nei mesi più caldi dell’anno è estremamente importante, sopratutto per te che tendi a cambiare umore con estrema facilità, no?

Leone – I pantaloni attillati

Anche in piena estate, la cura del look è per te l’aspetto più importante da curare. Ciò significa che i pantaloni attillati restano parte del tuo guardaroba. Scegliendone di molto leggeri e abbinandoli con canotte ultra sottili sapranno farti sentire sempre al top senza per questo farti morire dal caldo. E tutto per un look che ti piacerà al punto da arrivare quasi a rimpiangerlo con i primi freddi. Un motivo in più per goderne fin quando sei in tempo.

Vergine – I pantaloni in cotone

Un buon modo per sentirti a tuo agio anche nelle giornate più calde dell’anno? Indossare un bel paio di pantaloni in cotone, ancor meglio se lavorati a mani o con particolari disegni in grado di impreziosirli. In questo modo già da soli daranno forma ad un look nel quale sentirti perfettamente a tuo agio e che potrai completare di volta in volta scegliendo i giusti abbinamenti. Basta infatti una canotta in tinta o una camicia particolare per dar vita ad un abbigliamento particolare ed in grado di rispecchiare il tuo stile.

