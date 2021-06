Ginevra Pisani, chi è: età, altezza e quel dramma vissuto per strada

Ginevra Pisani conduce “Il Pranzo è Servito” al fianco di Flavio Insinna, la co-conduttrice arriva da “L’Eredità”.

Torna su Raiuno “Il Pranzo è Servito”. La celebre trasmissione portata al successo da Corrado Fantoni ritrova linfa grazie a un prestigioso remake che va a inserirsi nel pomeriggio della tv di Stato. Le regole sono le stesse con qualche piccolo aggiustamento, alla conduzione Flavio Insinna – già rodato sugli schermi di Raiuno grazie ad “Affari Tuoi” prima e “L’Eredità” poi – e Ginevra Pisani. Per la giovane co-conduttrice è la grande occasione: ha iniziato qualche anno fa a Mediaset, essendo corteggiatrice di “Uomini e Donne”, successivamente passa alla Rai dove diventa “professoressa” de “L’Eredità”.

Esperienza che le consente di familiarizzare con il palco: lei sogna il mondo del cinema e della recitazione, ma per il momento si gode il successo di questi format. Anche l’inizio de “Il Pranzo è Servito” è partito sotto i migliori auspici. Lei – da brava campana – rimane scaramantica.

Nome: Ginevra Pisani

Età: 22

Data di nascita: maggio 1998

Luogo di nascita: Napoli

Segno zodiacale: Toro

Professione: modella e conduttrice

Altezza: 175 cm

Peso: 61 Kg

Profili social: Instagram

Ginevra Pisani carriera

Resta con i piedi per terra e la testa sulle spalle, ma anche Insinna la reputa una insostituibile compagna di viaggio. Insieme sono il giusto mix di professionalità e simpatia. La donna, nello specifico, ha passato anche momenti no: come racconta lei stessa, ai tempi di “Uomini e Donne” subì una molestia mentre camminava in strada.

Un fatto increscioso che non riesce a scrollarsi di dosso, ciononostante è riuscita a rialzarsi, denunciare, e andare avanti. Attualmente risulta essere single, dopo una storia d’amore durata anni con l’ex tronista di “Uomini e Donne” Claudio D’Angelo: un legame che l’ha coinvolta sia fisicamente che emotivamente, la rottura ha portato non poche sofferenze nella vita della 22enne.