Fabio Fulco diventa papà: lo strano annuncio sui social spiazza

Fabio Fulco è diventato papà per la prima volta, ma lo ha annunciato ai suoi fedeli sostenitori in maniera piuttosto bizzarra: ecco come.

Fabio Fulco è uno degli attori più amati dal pubblico del piccolo schermo e non è difficile capirne il motivo, visto che oltre ad essere un bellissimo uomo, è anche davvero molto talentuoso, riuscendo a portare in scena personaggi che difficilmente passano inosservati. Così come non è passato inosservato l’annuncio che l’ex di Cristina Chiabotto ha fatto sul suo profilo Instagram.

Fabio, infatti, ha rivelato ai suoi fedeli sostenitori di essere finalmente diventato papà. La notizia ha riempito di gioia i suoi fan e non solo, visto anche numerosi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo sono prontamente intervenuti per fare lui i loro più sinceri auguri, ma li ha lasciati al tempo stesso anche senza parole. Il motivo? Il modo in cui l’attore ha annunciato di essere diventato padre è stato piuttosto bizzarro, ma sicuramente di effetto visto che non è non passato di certo inosservato.

Fabio Fulco rivela di essere diventato padre: il bizzarro annuncio

Fabio Fulco, che non aveva di certo nascosto che a breve avrebbe raggiunto uno dei più grandi traguardi della sua vita, ha annunciato su Instagram che è finalmente venuta alla luca sua figlia, si perché è diventato padre di una bellissima bambina, rivelando ai suoi fedeli sostenitori che oggi è senza alcun dubbio il giorno più bello di tutta la sua vita.

Nel farlo, però, l’attore non ha scelto di utilizzare una foto classica di sua figlia o mentre la sua compagna aveva da poco partorito, ma ha optato per uno scatto piuttosto particolare.

“Oggi é il giorno piu bello della mia vita!!!” ha scritto l’ex fidanzato di Cristina Chiabotto, mentre ha scelto di accompagnare a queste parole uno scatto che ritrae una statua di un’anziana signora mentre alza al cielo un neonato. La foto, in un primo momento, ha lasciato senza parole il suo fedele pubblico che non si sarebbe mai aspettato che desse loro questa bellissima notizia con una foto piuttosto particolare, ma ha sicuramente fatto colpo. Tant’è che non sono mancati i loro più sinceri auguri e nemmeno quelli dei suoi colleghi come l’attore Luca Capuano o l’inviato di Striscia La Notizia, Luca Abete.

Probabilmente Fabio Fulco su Instagram ha optato per uno scatto del genere per tutelare la privacy non solo della sua compagna, che ha dovuto affrontare un parto durante una pandemia, ma anche della loro piccola bambina, che è venuta al mondo soltanto da poche ore.