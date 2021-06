Che tipo di personalità hai, quella A o quella B? Al mondo, infatti, ci dividiamo tutti in queste due tipologie: scopriamo subito qual è la tua!

Anche se il mondo è bello proprio perché è vario, a quanto pare esiste una distinzione abbastanza fondamentale tra due tipologie di personalità che interessa veramente tutti.

Oggi vogliamo proporti un test molto semplice che, però, ci farà capire veramente chi sei.

Questo test, infatti, ti chiede solo di indicare la tua scelta tra due diversi esempi di scene di vita quotidiana.

Non dovrai fare altro: ti diremo noi se sei una personalità A o una personalità B!

Pronto ad iniziare?

Che tipo di personalità hai? Scopriamolo subito con il test della personalità A e della personalità B

C’è chi per svegliarsi al mattino ha bisogno di dieci sveglie diverse e chi, invece, ne programma solo una (e si chiede anche perché gli altri ne usino così tante).

Ci sono persone che studiano pedissequamente la modalità in cui inseriscono il rotolo della carta igienica sul supporto apposito e chi, invece, non ci fa neanche caso.

Insomma, ci siamo capiti: le persone possono essere molto (ma molto) diverse per quanto riguarda piccolissime scelte della vita quotidiana!

Queste scelte, però, sembrano (sia all’uno che all’altro tipo) assolutamente scontate tanto che ci capita di trovare veramente assurde quelle fatte… ehm, dagli altri!

LEGGI ANCHE –> Metti alla prova la tua vista e trova l’oggetto misterioso a questa festa di compleanno: ci riuscirai?

Qui sotto troverai alcune immagini tra cui scegliere: ti basterà solo individuare quella più vicina al tuo modo di fare e potremo svelarti che tipo di personalità hai veramente!

Le illustrazioni sono dell’artista João Rocha, riportate nel suo blog “2 Kind of People“: anni fa hanno fatto veramente scalpore perché in tantissimi ci si sono riconosciuti!

Allora: pronti a capire che tipo di personalità hai? Scopriamo subito se sei “A” o “B”!

Guarda l’immagine qui sopra: non devi far altro che dirci, tra le due illustrazioni proposte, quale sei tu.

Ti piace di più il toast tagliato in orizzontale od in diagonale? Lasci sempre che le notifiche si accumulino oppure appena ne vedi una devi assolutamente farla sparire?

Mangi la cioccolata a morsi, senza preoccuparti di staccare i quadratini? Hai un numero impossibile di sveglie sul telefono per aiutarti ad alzarti la mattina?

Tutte queste domande sono fondamentali per capire chi sei! Dopo aver deciso tra queste illustrazioni, ricordati qual è il “numero” (tra 1 o 2) che compare di più tra le tue scelte.

Infine, prima di cliccare sul pulsante qui sotto per leggere il tuo responso, vogliamo sapere un’ultima informazione su di te (che vale per il nostro test!).

Credi veramente a questo test (2) oppure sei abbastanza scettico riguardo i suoi possibili risultati (1)?