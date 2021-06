Test: riesci a vedere le parole nascoste in questa immagine?

Quanto sei bravo a vedere oltre l’evidenza? Scopri se hai una vista allenata, devi solo dirmi quali sono le parole nascoste in questa immagine.

Il test di oggi è stato un vero rompicapo per molti utenti, una parola in particolare è sfuggita quasi a tutti, chissà se tu sarai più bravo e riuscirai a scovare tutte le parole nascoste nell’immagine.

Test: quante parole si nascondono in questa immagine?

In questa immagine si nascondono delle parole, di solito ti indichiamo anche il numero delle parole che dovresti cercare ma per rendere la sfida più difficile abbiamo deciso di omettere questa informazione. Fare il test è facilissimo, dovrai solo osservare e concentrarti e lasciare che la tua vista venga messa alla prova. Non tutte le informazioni visive sono ovvie, alcune ingannano perfettamente il nostro cervello mimetizzandosi. Riuscirai a non cadere nel tranello?

Questa sfida metterà alla prova anche la tua conoscenza dell’inglese perché le parole nascoste appartengono a questa lingua.

Ricorda che hai solo 10 secondi. Oltre questo termine dovrai fornire la tua risposta.

Soluzione del test

Se sei arrivato a questo punto sicuramente sono passati i 10 secondi e vuoi scoprire se hai scoperto tutte le parole nascoste nell’immagine.

Le parole nascoste erano quattro, tu quante ne hai trovate?

Ecco quali erano le parole inglesi nascoste. “Window”, “Lamp” “Brain” e “Rug”. Nell’immagine che segue ti diremo anche dove erano posizionate:

Come puoi vedere le parole erano state situate appositamente sugli oggetti che l’immagine rappresentava.

Tra gli utenti del web che hanno accettato la sfida, molti non sono stati in grado di trovare la parola BRAIN nascosta tra i capelli del ragazzo. Se gai parte anche tu di coloro che non sono riusciti a trovare le 4 parole nascoste nei 10 secondi, devi solo esercitarti un pò di più.

LEGGI ANCHE —> Test: riesci a trovare le 6 parole nascoste in questa immagine?

Ti sei divertito a fare questo test? Ne siamo lieti, perché principalmente il nostro obiettivo era quello di intrattenerti e divertirti. Ogni giorno ti proponiamo tantissimi test, ti aiuterà a spezzare la routine e a stoppare i pensieri. Un pò di svago è un ottimo modo per alleviare lo stress.

Cliccando qui troverai test diversi e per ogni gusto.