Lo sappiamo tutti: i luoghi comuni hanno sempre un fondo di verità. Alcuni luoghi comuni sulla vita di coppia, però, possono essere veramente dannosi e creare problemi decisamente grandi. Oggi ne sfatiamo qualcuno: scommettiamo che ci credevi anche tu?

Quante volte ti è capitato di sentire luoghi comuni nella tua vita? Anzi, ancora meglio: quante volte ti sei reso conto, parlando, che eri proprio tu a proferire dei luoghi comuni con chiarezza e convinzione?

Bene, niente di male in questo: dopotutto si chiamano “comuni” proprio perché a tanti capita di sperimentarli!

In coppia, però, possono rappresentare un bel problema: è meglio, quindi, cercare di sfatarli il prima possibile!

Luoghi comuni sulla vita di coppia: ecco i cinque a cui credevi sicuramente anche tu

I luoghi comuni sono qualcosa in cui ci imbattiamo in ogni aspetto della nostra vita. Alcuni sono veramente divertenti, altri semplicemente banali ma altri ancora possono essere veramente dannosi senza che ce ne rendiamo conto.

La convinzione che qualcosa debba essere in una certa maniera e che, se non è come stabilisce il luogo comune, ci sia qualcosa di sbagliato è decisamente deleteria soprattutto quando parliamo di coppia e di amore.

Abbiamo “assimilato” alcune “credenze” che riguardano la vita di coppia e che si tratta di veri e propri luoghi comuni, tossici e che possono influenzare la nostra visione dell’altro.

LEGGI ANCHE –> Vuoi che il vostro rapporto di coppia duri? Ecco le domande per capire se siete compatibili (davvero)

Scopriamo quali sono questi luoghi comuni sulla vita di coppia, perché non sono veri ed anche perché potrebbero essere “pericolosi” per il nostro rapporto.

A quanti credevi anche tu? (Sii sincero, tanto non lo diremo a nessuno).

1. Le coppie felici sono sempre insieme

Quante volte ti è capitato di sentirti quasi “in colpa” se non passavi ogni secondo libero insieme al tuo partner?

Certo, una coppia che funziona ha anche voglia di stare insieme, questo è indubbio.

Il luogo comune che, però, vi vuole sempre insieme ad ogni ora del giorno e della notte, andrebbe sfatato quanto prima.

Quante volte ti è capitato di avere quella amica o quell’amico che da quando si è fidanzato non si presenta mai da solo ad un appuntamento?

Quelle sono le coppie che credono sinceramente di dover fare tutto insieme, pena una non meglio specificata regola non scritta che li porterà, poi, a lasciarsi.

Rimanere individui separati, in una coppia, è fondamentale ed evitare di stare sempre insieme serve anche alle persone più innamorate.

Prendetevi del tempo per voi!

2. Le coppie felici non litigano mai

Anche questo è un grandissimo luogo comune che può essere veramente dannoso. Le coppie che non litigano mai, infatti, sono spesso quelle che non parlano neanche mai dei problemi!

Facile fare finta che vada tutto bene se non c’è comunicazione tra le due parti!

LEGGI ANCHE –> Cambiare per amore è giusto o sbagliato? Scopriamo se cambi per via del tuo partner

Vero: le coppie che litigano molto forse dovrebbero riflettere su dove si trovano nella loro relazione, questo sì. Ma non litigare affatto non è quasi mai un buon segnale!

Ci sono coppie che dopo anni di amore e di conoscenza hanno imparato a comunicare senza “urlacci” ma nessuno smette per sempre di litigare!

3. Ogni coppia felice ha iniziato il rapporto con passione

Un altro grande luogo comune vuole che l’intesa intima passionale sia propedeutica e irresistibile fin dai primi istanti.

I vostri occhi dovrebbero incrociarsi sopra il piatto del primo appuntamento e poi dovreste correre al bagno insieme, strappandovi i vestiti.

No, non è una colite ma secondo alcuni la vera rappresentazione dell’amore!

Per quanto sia auspicabile che tra di voi ci sia un minimo di intesa intima, sappiate che si tratta di un vero e proprio luogo comune l’idea che sia “innata”.

Tantissime coppie devono imparare a conoscersi meglio “intimamente” e costruire insieme pian piano la loro sessualità. Non crediate che sia sempre una questione di chimica!

4. Le coppie felici hanno gli stessi interessi

Poco importa che si tratti di imparare il Klingon (la lingua usata in Star Trek), collezionare francobolli oppure fare surf.

Secondo alcuni, tu ed il tuo partner dovreste avere gli stessi, medesimi ed identici, interessi pena… la fine della relazione!

Come al solito, anche in questo caso è “più” vero che esiste una via di mezzo: avere un interesse in comune può essere utile, soprattutto per le coppie di lunga data.

Se, però, entrambi avete i vostri hobbies che l’altro non condivide non c’è assolutamente niente di male.

Non negatevi qualcosa che vi piace per via di questo luogo comune sulla vita di coppia!

5. Luoghi comuni sulla vita di coppia: entrambi adorate la famiglia dell’altro

Si arriva poi all’ultimo e forse al più difficile dei luoghi comuni sulla vita di coppia: quello secondo il quale voi adoriate la famiglia del vostro partner!

Cerchiamo di capirci subito: è ovviamente meglio se vi piacciono i familiari del vostro compagno e se voi piacete a loro.

Questo non vuol dire, però, che moriate dalla voglia di averli sempre in casa o che vogliate passare tutto il vostro tempo libero con loro!

Le famiglie sono un organismo a sé stante, con ritmi e preferenze consolidati nel corso di anni: sarebbe veramente assurdo che entrambi vogliate farvi “inglobare” da quella del vostro compagno!