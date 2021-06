Semplice e geniale, l’insalata con le fragole ha il potere di deliziare la nostra bocca e di appagare anche gli occhi. Ecco come si prepara

L’occhio vuole la sua parte, anche in cucina. Per questo sempre più spesso anche nei ristoranti troviamo dei piatti con tanti abbinamenti di colore. Quella che proponiamo oggi è una semplice insalata che possiamo fare benissimo anche a casa senza dover andare in un locale e che oltre per il gusto sarà uno spettacolo anche per la vista dei nostri ospiti.

Una semplice insalata mista di verdure a cui vengono unite le fragole che in abbinamento con l’aceto balsamico saranno una vera e propria delizia oltre che un antipasto super leggero.

Vediamo gli ingredienti di questa buonissima e semplice insalata

Ingredienti:

insalata riccia 1 cespo

rucola 150 g

fragole 150 g

aceto balsamico q.b.

olio extravergine

sale

pepe

Insalata di fragole, la cucina vegana vincente

L’insalata di fragole è una ricetta semplicissima da preparare, un contorno che conquisterà tutti con il suo aspetto e il suo gusto.

Uno dei punti di forza di questa insalata è senza ombra di dubbio l’abbinamento del gusto delle fragole a quello dell’aceto balsamico. Sapori dolci e sapori amari che si mischiano insieme donando al piatto un sapore veramente caratteristico, ottimo sia per una cena come per un pranzo.

Vediamo la preparazione passo passo di questo piatto. Per prima cosa dobbiamo lavare accuratamente le fragole, bene ma con molta delicatezza e poi asciugarle facendo attenzione a non romperle o schiacciarle.

Una volta che saranno ben pulite tagliamo le nostre fragole a fettine non troppo sottili. Laviamo e asciughiamo l’insalata e spezzettiamo le foglie grandi con le mani. Prendiamo un’insalatiera e mettiamo le fragole e l’insalata.

Poi prendiamo una ciotola e versiamo 4 cucchiai di olio, il sale, il pepe e mescoliamo per bene in modo che si emulsioni. Versiamo poi il composto sulla nostra insalata. Mischiamo tutto a fondo e dopo che il tutto sarà ben amalgamato aggiungiamo l’aceto balsamico. Rimescoliamo il tutto in modo delicato. La nostra insalata è pronta per essere gustata .