Hai voglia di crepes? Scopri la ricetta super leggera e ricca di gusto

Le crepes sono tra i piatti più apprezzati in estate. Scopri come gustarla in versione light senza rinunciare al gusto.

Chi non ama le crepes? Il loro aspetto leggero ed elegante rappresenta un invito a mangiarle al quale in pochi riescono a resistere, sopratutto in estate. In versione dolce sono infatti ottime sia per rendere più ricca (e bella) la prima colazione che per dar vita ad uno spuntino o, perché no, ad un dolce in grado di ingolosire tutti.

Ma come fare quando il desiderio di gustarne una si scontra con la voglia di mantenere la linea o di perdere peso? Niente paura, in tal caso esiste la versione light, perfetta per accontentare tutti ed in grado di incantare con un sapore buonissimo e leggero quanto basta per rendere le crepes ancora più indicate per la stagione estiva.

Crepes leggere ma con gusto? Ecco come prepararle

Per dar vita ad una crepes che sia buona e al contempo leggera, una delle astuzie principali è quella di ridurre le quantità di grassi saturi. Per farlo basta evitare i tuorli ma sopratutto il burro. Altro espediente (che in questo caso è anche salutare) è quello di rinunciare allo zucchero, preferendovi un dolcificante come la stevia o l’eritritolo. Per una crepes che sia adatta a tutti si può quindi optare per i seguenti ingredienti:

15 g di farina di riso

3 albumi

un cucchiaino di eritritolo

Latte (opzionale)

Il procedimento rimane lo stesso e consiste nel mescolare insieme tutti gli ingredienti aggiungendo il latte (anche di tipo vegetale) qualora l’impasto risultasse troppo asciutto.

Una volta pronto il tutto basterà ungere la padella (ne esistono di apposite per preparare le crepes), tamponarla con dello scottex per eliminare gli eccessi di olio e versare l’impasto quando la padella diventerà calda. Il fuoco dovrà essere ad altezza media visto che il lieve spessore della crepes farà si che questa sia pronta in pochi minuti.

Quando inizia a dorarsi, la si può girare e cuocere fino a che anche l’alra parte non appaia dorata, iniziando a staccarsi dal fondo. Ciò che conta è non cuocerla troppo, la crepes è infatti così speciale proprio per la sua elasticità che con una cottura prolungata andrebbe a perdersi.

A crepe pronta non resta che guarnirla. Si può optare per un topping realizzato con del cacao in polvere mescolato con acqua e dolcificante, per del gelato (se non si è a dieta) o con una crema di yogurt e frutta. Le possibilità sono praticamente infinite e tutte in grado di donare un gusto speciale e assolutamente da provare alle nostre crepes.

Inutile dire che chi lo desidera potrà usare anche topping di vario tipo. E tutto per arricchire le crepes con granella di frutta secca e qualche fettina di frutta. E se si è con amici? Un modo per rendere le crepes ancora più conviviali è quello di disporle a torre su un piatto. Fatto ciò, basterà porre in tante ciotoline i diversi condimenti e servirsi secondo il proprio gusto. Un modo divertente e piacevole anche per iniziare la giornata in famiglia.