Belen Rodriguez sta per partotire? Il silenzio social annuncia il probabile arrivo di Luna Mariè

Belen Rodriguez sta per partorire? Il silenzio social della showgirl argentina potrebbe nascondere l’imminente arrivo della piccola Luna Mariè.

Belen Rodriguez sta per partorire? La showgirl argentina non pubblica post e storie sui social da ieri e il silenzio fa pensare che il parto potrebbe essere imminente. Negli scorsi giorni, Belen aveva condiviso una foto del pancione affermando che era in procinto di esplodere.

Giunta alla 36esima settimana e con Santiago che è nato alla 37esima settimana, Belen metterà presto al mondo la piccola Luna Mariè, frutto del suo amore con Antonino Spinalbese?

Belen Rodriguez, il parto si avvicina: “Sto per esplodere”

Sarà un’estate da neo mamma quella 2021 per Belen Rodriguez che, tra pochi giorni, potrebbe finalmente stringere tra le braccia la piccola Luna Mariè. Ormai alla 36esima settimana, ogni momento potrebbe essere quello giusto per la showgirl argentina per partorire come ha ammesso lei stessa condividendo una foto in cui indossa il bikini con il pancione in mostra.

“Per esplodere. 36 settimane e Santi è nato alla 37esima”, ha scritto Belen le cui ultime storie su Instagram risalgono a ieri con il compagno Antonino Spinalbese protagonista.

Belen sta vivendo la seconda gravidanza in modo diverso rispetto a quando aspettava Santiago. Attraverso una serie di storie, infatti, ha ammesso di essere gelosa della gravidanza. Nell’ultimo periodo si è mostrata poco sui social preferendo vivere le ultime settimane in famiglia, circondata dall’amore del compagno Antonino, dei genitori, del fratello Jeremias e della sorella Cecilia e del figlio Santiago, l’unico in grando di bacchettarla.

“Non è che io sia diventata antipatica, sono un po’ gelosa della mia gravidanza, questo mi sta accadendo. Sento che è la cosa più giusta da fare, mi sento serena così. Sono un po’ stanca ma sto bene”, ha spiegato ai fan.

LEGGI ANCHE—>Belen Rodriguez, prima foto di Luna Marì: bella come la mamma