Vuoi scoprire se la persona che ti piace è effettivamente interessata a te? Scopri se è attratto da come si comporta. Il parere delle stelle per ogni segno zodiacale.

L’amore, si sa, è qualcosa di veramente difficile da controllare e ancor di più da comprendere in ogni sua sfumatura. Persino capire se l’altro è attratto o meno può risultare davvero impossibile.

Per questo motivo quando ci si è agli inizi, comprendere gli eventuali segnali delle persona che ci piace può essere fuorviante. Ognuno di noi, infatti, tende ad avere reazioni diverse per ogni cosa e ciò vale anche per un sentimento profondo come l’amore. E, ovviamente per l’attrazione iniziale.

Ma come fare, quindi, a capire se la persona che ci piace prova effettivamente qualcosa nei nostri confronti? Un aiuto può arrivarci dalle stelle. Sembra infatti che dal punto di vista zodiacale, ogni persona abbia reazioni diverse sia davanti all’attrazione che all’amore. Oggi, quindi, dopo aver scoperto come realizzare il proprio sogno nel cassetto in base al segno zodiacale, scopriremo come capire se l’altra persona è o meno attratta.

Gli piaci? Ecco come reagisce in base al suo segno zodiacale

Ariete – Facendo una corte spietata

Ebbene si, i nati sotto il segno zodiacale dell’Ariete sono di grande aiuto sotto questo punto di vista. Se provano interesse per qualcuno, infatti, tendono a dimostrarlo senza mezzi termini. Diretti come pochi altri segni sono pronti a scendere in campo sia per corteggiare che per mettersi in mostra e mostrare le loro tantissime qualità. Piacere ad una persona di questo segno è quindi sia gratificante che divertente, sopratutto se si ha voglia di leggerezza e di giocare tra flirt e corteggiamento sfrenato. Attenzione, però, perché oltre ad essere diretti tendono anche a stancarsi presto. Se il loro interesse è ricambiato è quindi meglio farglielo capire. Il rischio, altrimenti, sarebbe quello di vederli guardarsi intorno dopo un po’ di tempo.

Toro – Muovendosi con cautela

I nativi del segno zodiacale del Toro sono invece più difficili da comprendere. Diffidenti per natura e abituati a muoversi sempre con circospezione, tendono a chiudersi in se stessi e ad approcciarsi con una certa cautela. Da loro ci si può aspettare quindi lunghe occhiate quando pensano di non essere osservati e qualche complimento qua e là. Per far si che le cose migliorino è però molto importante aprirsi al punto da fargli capire che possono fidarsi. Sarà solo con la fiducia, infatti che potranno sentirsi a proprio agio e per questo più liberi di esternare quello che provano. Cosa che quando avviene prevede sempre una certa discrezione, seppur con metodi più comprensibili.

Gemelli – Apparendo più timidi

I nati sotto il segno dei Gemelli, solitamente aperti con tutti, quando provano interesse per qualcuno cercano inizialmente di fare i brillanti. Il loro modo di agire, però, cambia sempre un po’ portandoli ad apparire un po’ più timidi ed impacciati del solito. Ciò dipende dal fatto che si trovano a vivere sentimenti più grandi di loro e che fanno fatica a razionalizzare. Un problema che li spinge a sentirsi più insicuri del solito. E che per certi versi li fa apparire quasi teneri. Capire i loro sentimenti è quindi mediamente facile. A patto ovviamente di conoscerli abbastanza da notare una differenza nel loro modo di agire.

Cancro – Risultando più gentili del solito

I nativi del segno zodiacale del Cancro, quando sono innamorati o interessati davvero a qualcuno, cercano sempre di fare bella figura e di apparire al meglio delle loro possibilità. Ciò si traduce nel bisogno di apparire gentili e carini in modo da piacere e da far breccia più facilmente nel cuore della persona che gli piace. Trovare una persona di questo segno che cerca di mostrarsi in tutti i modi piacevole è quindi un buon segno che denota la possibilità che sotto sotto ci sia un interesse. Certo, timidezza e voglia di riservatezza non saranno d’aiuto. Ma poco alla volta e lanciando i giusti messaggi si potrà sperare di andare avanti un passo alla volta fino ad avvicinarsi quanto serve per capire se son rose destinate a fiorire.

Leone – Pavoneggiandosi e mostrandosi affettuosi

Anche i nati sotto il segno zodiacale del Leone, un po’ come i nativi dell’Ariete, si fanno capire bene quando provano qualcosa per qualcuno. La loro prima reazione è infatti quella di pavoneggiarsi e di mostrare il meglio di se per conquistare chi gli piace. A ciò si aggiunge anche la loro voglia di dimostrare affetto che si traduce in parole gentile ed in gesti a volte eclatanti. Capire di essere nel loro mirino è quindi piuttosto semplice. Trattandosi, però, di persone con un’alta opinione di se, è sempre bene lasciargli intuire un eventuale interesse. Il rischio è altrimenti quello di vederli allontanarsi contrariati e offesi.

Vergine – Affrontando la cosa con circospezione

I nativi del segno zodiacale della Vergine hanno bisogno di studiare sempre a fondo ogni situazione che li riguarda. E ciò avviene anche quando provano un interesse per qualcuno. Per fortuna, si tratta di persone che dopo aver capito di avere davanti la persona giusta si decidono a muovere almeno qualche passo nella sua direzione. Ma come capire il tutto prima che agiscano? In genere sono soliti farsi più attenti e concentrati. E anche se non sono soliti parlare chissà quanto, davanti alla persona giusta sono disposti ad esporsi di più. Piccoli segnali che da parte loro potrebbe effettivamente esserci qualche interesse.

