Test: riesci a vedere dove si trova l’orso che sta cercando il cacciatore?

Riesci a trovare l’orso prima del cacciatore? Solo il 7% riesce a vedere l’orso nascosto in questa sfida visiva in meno di 1 minuto.

L‘immagine dell’orso e del cacciatore è una sfida che ti darà del filo da torcere. In mezzo a questo paesaggio innevato c’è un cacciatore e un orso. Pochissime persone riescono a trovare l’orso in un minuto. Vediamo quanto è acuta la tua vista. Sei pronto ad accettare la sfida?

Test: trova l’orso prima del cacciatore

Riuscirai a vedere l’orso mimetizzato in questa immagine riuscendo a far parte del 7% degli utenti che ci riesce? Questa immagine è una vecchia cartolina, da quando è stata rilanciata sul web non smette di rimbalzare da una condivisione all’altra. L’orso sta facendo impazzire gli internauti. Bisogna essere ingegnosi e bravi osservatori per vedere l’orso.

Risultato del test

Sei riuscito a trovare l’orso in meno di un minuto? In questo caso dobbiamo complimentarci con te per la tua vista grandiosa. E’ davvero difficile notare l’orso.

Se non sei riuscito a vedere l’orso non preoccuparti, ti avevamo avvertito che si tratta di una sfida difficile e che solo il 7 % degli utenti è riuscito a vincerla.

Ecco l’immagine che rivela l’esatta posizione dell’orso:

Hai notato quanto è stato bravo l’autore della foto? Quelli che sembravano essere tronchi di un albero erano invece la testa e il corpo dell’orso. Se non fai parte di quel 7 su 100 che é riuscito a vincere questa sfida in meno di un minuto, ti consigliamo di continuare ad esercitare la tua vista.

Questo test nasce con lo scopo di intrattenerti ma non immagini la sua grande potenzialità. Restando concentrato sull’immagine sviluppi le tue capacità di osservazione e focalizzazione e alleni il tuo cervello ad essere più elastico.

Cliccando qui troverai tantissimi altri test per divertirti, affinare la tua logica o conoscerti meglio.