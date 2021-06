By

Il test dell’autostima serve a mettere in evidenza quanto sei in grado di credere in te stessa senza farti scoraggiare dalle critiche e dalle avversità.

Questo test utilizza gli acchiappasogni perché questi oggetti legati alla tradizione culturale dei nativi americani hanno assunto anche nella cultura occidentale i sogni e le aspirazioni che ogni persona nutre e che si impegna a realizzare.

Naturalmente l’autostima, cioè la capacità di credere in se stessi è uno strumento fondamentale per riuscire a realizzare i propri sogni. Il motivo è semplicissimo: dal momento che nella maggior parte dei casi è possibile contare sulle proprie energie e sui propri mezzi per realizzare i propri obiettivi è chiaro che le due cose siano strettamente collegate.

Come tutti i test della personalità, il test dell’autostima sarà efficace se riuscirai a scegliere la tua immagine preferita in maniera istintiva e senza pensarci troppo.

Non ti diamo alcun indizio sul significato di ognuno degli acchiappasogni prima di farti compiere la tua scelta: per farla dovrai affidarti soltanto al tuo istinto e al tuo gusto estetico.

Test dell’autostima: soluzioni

Come già accennato, ogni acchiappasogni indica un certo livello di autostima attraverso i simboli che ogni raffigurazione contiene. Ecco i significati di ognuna.

Acchiappasogni n.1

L’acchiappasogni n.1 è di dimensioni piuttosto ridotte ed è circondato da una coroncina di fiori e di foglie.

Questo indica che la tua autostima è abbastanza forte: sai quanto vali e sai che sei in grado di svolgere determinati compiti grazie alle tue capacità. Il problema è che hai bisogno di essere sempre rassicurata e soprattutto di essere circondata da un ambiente sicuro e da persone che ti amano.

Questo significa che, anche sei hai una certa fiducia in te stessa, non hai abbastanza autostima per lanciarti da sola in qualcosa di nuovo. O meglio, se decidi di farlo hai sempre paura di fallire o di apparire sciocca agli occhi di chi ti osserva. Si tratta nella maggior parte dei casi di paure infondate, che però denotano una certa insicurezza.

Acchiappasogni n. 2

Secondo il test dell’autostima, non credi molto in te stessa e il tuo entusiasmo, le tue iniziative, sono sempre trascinate in basso da un gran numero di pensieri negativi e di insicurezze.

Sei una persona che tende molto a rimuginare e che, per questo motivo, a volte rinuncia a fare le cose per paura di fallire. La tua autostima è certamente da migliorare, ma forse devi solo circondarti delle persone giuste che ti diano un po’ la carica e cominciare ad allenare la fiducia in te stessa.

Acchiappasogni n. 3

Sei una persona che sa quello che vuole e sei sempre diretta verso un obiettivo. A volte potresti risultare piuttosto aggressiva perché tendi a difendere le tue idee con le unghie e con i denti.

Purtroppo però questo atteggiamento potrebbe indicare un’insicurezza di fondo e una strategia di comportamento che sembra basata sul vecchio detto “la miglior difesa è l’attacco”.

Comincia a sviluppare una maggior consapevolezza dei tuoi atteggiamenti e delle motivazioni che muovono le tue azioni: potresti scoprire che sei un po’ più insicura di quello che vuoi dimostrare, e non è affatto una colpa. Tutti abbiamo le nostre piccole debolezze.

Acchiappasogni n. 4

L’acchiappasogni n.4 indica più di ogni altro una persona con una buona autostima, salda nelle proprie convinzioni senza essere inutilmente arrogante. Una persona con queste caratteristiche è una persona estremamente positiva che credo molto in se stessa e ama incoraggiare gli altri affinché siano in grado di dare sempre il meglio ed esprimere al massimo le proprie potenzialità.

Se hai scelto questo acchiappasogni non significa che tu sia una persona piena di sé, priva di pensieri o di incertezze: semplicemente hai trovato il modo giusto di tenerli a bada continuando a vivere la tua vita con serenità e in maniera equilibrata.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.