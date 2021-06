Il make up di Crudelia è diventato iconico dopo l’uscita del film Disney: per le appassionate è arrivato il momento di imparare a riprodurlo prima che l’abbronzatura lo renda impossibile!

Il make up che è stato realizzato sul viso di Emma Stone per rendere indimenticabile il personaggio della giovane Crudelia De Mòn ha colpito la fantasia delle ragazze di tutto il mondo, che in parte si sono identificate con la forza di carattere e l’originalità di un “cattivo” che hanno riscoperto proprio grazie al recente film Disney.

Le caratteristiche principali del trucco di Crudelia sono una pelle molto pallida e un trucco matte giocato su soli tre colori: il bianco e il nero degli occhi, il rosso delle labbra.

Ecco come riprodurre a perfezione il trucco di Crudelia ma, soprattutto, come lo si può “ingentilire” per trasformarlo in un look da indossare in tante occasioni.

Il make up di Crudelia dalla A alla Z

Com’è già stato accennato per realizzare questo trucco è fondamentale partire da una base trucco omogenea e molto chiara per far risaltare il pallore della pelle di Crudelia.

Naturalmente non c’è bisogno di assumere davvero un colorito pallido e quasi cadaverico, soprattutto se il colore della nostra pelle è già ambrato a causa della prima abbronzatura.

L’ideale quindi è scegliere un correttore di un tono più chiaro rispetto alla pelle, forse lo stesso correttore che utilizziamo in inverno, quando la nostra pelle è più chiara rispetto a questo periodo dell’anno.

Dal momento che si andrà a utilizzare molto prodotto sulla palpebra i nostri consigli sono due:

Applicare un buon primer per realizzare una base trucco occhi impeccabile Utilizzare il segreto della cipria spolverata sulla zona occhiaie per evitare che il prodotto nero che potrebbe cadere durante l’applicazione dell’ombretto si attacchi alla pelle e risulti difficile da rimuovere.

Per quanto riguarda il contouring, molto marcato nel trucco di Cruella, bisognerà scegliere una terra marrone preferibilmente fredda e utilizzarla per scolpire leggermente gli zigomi e i lati del naso. Il consiglio è di saltare questo passaggio per un trucco più leggero e “casual”, limitandosi ad applicare solo un po’ di blush sulle guance per non apparire troppo pallide.

Forma e colore delle sopracciglia

Il personaggio di Crudelia si caratterizza per sopracciglia molto scure e marcate che aiutano l’attrice ad amplificare le espressioni di Crudelia. Le ragazze con le sopracciglia già molto scure e folte non dovranno fare molo se non delinearne bene la forma in base a quella del proprio viso. Le ragazze con sopracciglia chiare o poco definite dovranno invece lavorare accuratamente con una matita waterproof che sia leggermente più scura del colore naturale delle sopracciglia.

Una delle caratteristiche principali del trucco occhi di Crudelia è una piccola ombra scura che scende dall’angolo interno delle sopracciglia lungo il naso, ma solo per pochi millimetri. Si tratta di un dettaglio molto particolare, che però potrebbe dare l’impressione di avere gli occhi un po’ infossati: meglio prestare attenzione nel realizzarlo oppure evitarlo del tutto.

Per accentuare l’effetto drammatico si potrebbe prendere in considerazione l’idea di formare un sottile contorno molto chiaro intorno alle sopracciglia, utilizzando un pennellino piatto e un correttore molto pallido.

Scelta e applicazione degli ombretti

L’intero personaggio di Crudelia è giocato sulla creazione di look bianchi e neri, quindi questi due colori sono stati utilizzati anche per creare il make up occhi che, in realtà, è costituito da uno smokey eyes molto allungato.

Si parte con il tracciare una linea di matita nera lungo metà della palpebra superiore e la si allunga all’insù oltre l’angolo esterno dell’occhio per creare una sorta di ala di eyeliner.

A questo punto si procede a sfumare accuratamente la matita e si aggiunge ombretto nero matte molto pigmentato.

Per la parte interna e centrale della palpebra superiore si dovrà utilizzare un bianco non perlato (per mantenere l’effetto matte dell’intero look). Mescolando i due colori verso la parte più esterna dell’occhio si otterrà naturalmente un grigio molto freddo.

Per uno sguardo davvero intenso si dovrà applicare mascara e ciglia finte: le migliori in assoluto saranno quelle magnetiche, che non danneggiano assolutamente le ciglia vere e si applicano in un battibaleno.

Le labbra: devono essere perfette

Dal momento che le labbra di Crudelia sono super rosse è strettamente necessario che siano disegnate a perfezione, perché ogni sbavatura del contorno sarebbe estremamente evidente.

Sarà fondamentale tracciare un contorno labbra con una matita identica al colore del rossetto scelto, quindi procedere ad applicare un rossetto matte a lunga tenuta. Anche le tinte labbra potrebbero essere un’ottima soluzione!

Per quanto riguarda il colore del rossetto, per assomigliare il più possibile a Crudelia è importantissimo sceglierlo di un rosso brillante.

Se il make up di Crudelia ti piace ma è un po’ eccessivo per te è possibile renderlo più semplice applicando delle piccole modifiche:

Aggiungere un po’ di marrone nello smokey eyes per renderlo meno aggressivo e più vicino al tono della pelle Evitare l’ombreggiatura all’angolo interno delle sopracciglia e il contouring freddo Utilizzare l’illuminante