Bastano due semplici elementi per un gelato strepitoso, ideale non solo nella stagione estiva: uno è la Nutella e l’altro… un ingrediente segreto

Un trucco geniale per un dolce speciale. Il gelato cremoso alla Nutella non contiene uova, latte, additivi e polveri, ma solo un ingrediente segreto e sorprendente. Parliamo delle banane, un’alternativa fantastica. Ma scegliete quelle mature, mi raccomando.

Questo frutto infatti contiene tanta pectina che ha un elevato potere addensante e quindi basterà questo, insieme a qualche cucchiaiata di Nutella, (o altra crema spalmabile alle nocciole). Potete usarla come base per qualsiasi gelato, anche alla frutta. Nessuno si accorgerà della differenza rispetto ad un gelato tradizionale e basteranno 2 minuti per prepararlo.

Gelato cremoso alla Nutella con ingrediente segreto, come servirlo

Potete accompagnare questo delizioso gelato cremoso alla Nutella con ingrediente segreto spolverizzandolo con della granella di nocciole, di altra frutta secca oppure di cocco.

Preparazione:

Sbucciate le banane, poi tagliatele a fette non sottili (tanto sarà tutto frullato), e poi infilatele in un classico sacchetto per alimenti, quelli per congelare il cibo. Infilatelo in freezer e tenetelo lì 5-6 ore o anche tutta la notte.

Quando volete preparare il vostro gelato, sarà sufficiente tirare fuori il sacchetto con le banane congelate e versate tutto nel boccale di un mixer. Azionatelo e ben presto le banane ghiacciate si trasformeranno in una crema. Dovete soltanto ricordarvi ogni tanto di staccare e con una paletta raschiare i bordi del frullatore per togliere la crema di banane che si attacca ai bordi.

Basterà poco più di 1 minuto per ottenere un bel composto cremoso. A quel punto aggiungete la Nutella e continuate a frullare fino a quando è tutto ben amalgamato. Il gelato cremoso alla Nutella è praticamente pronto e dovete solo decidere cosa fare.

Potete consumarlo subito, così bello morbido.

Oppure metterlo in freezer, sempre in un sacchetto per alimenti, ancora 1 ora per farlo compattare. Se fate così, quando lop tirate fuori passatelo ancora per qualche secondo nel mixer e servitelo.