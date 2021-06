Perché gli uomini giovani sono così attratti dalle milf?

Hai una relazione con un uomo più giovane oppure ti stai semplicemente chiedendo come può funzionare un rapporto con tanto divario di età?

Si vedono sempre più coppie in cui lui è molto giovane e lei attempata. La prima cosa che ci viene in mente è che lui stia con lei per soldi ma non è così. Esistono almeno 5 buoni motivi che spingono gli uomini tra le braccia di donne molto più mature.

Perché gli uomini amano stare con donne più grandi?

La differenza di età nelle coppie è molto comune, abbiamo cercato di capire cosa spinge una donna giovane a stare con un uomo molto più grande oggi vogliamo spiegarvi cosa spinge un uomo giovane a stare con una donna più grande.

Innanzitutto, le donne nella società moderna invecchiano meglio e oltre i 40 sono ancora molto belle e giovanili. Molti ragazzi ne sono attratti e le scelgono come partner per una relazione. Non è raro che un ragazzo scelga di stare con una donna di tre, sei o anche dodici anni più grande di lui. Vuoi capire cosa li spinge a fare questa scelta? Almeno 5 buoni motivi sono alla base di questa volontà:

1. Hanno più esperienza

Le donne giovani solitamente devono ancora fare esperienza sessualmente parlando mentre le donne mature hanno avuto modo di approfondire meglio questo concetto e hanno goduto di una vita sessuale più ricca e hanno imparato a fare l’amore per ottenere piacere. Solitamente questo mix di coppia è una coppia sessualmente soddisfatta. Le donne mature sanno come essere molto sexy e come padroneggiare la loro libido.

2. Hanno fiducia in se stesse

La donna matura nel tempo impara a conoscersi meglio , a sapere cosa vuole, a cavarsela da sola, ad accrescere la fiducia in se stessa. Il suo corpo cambia ma lei non presta più attenzione a cellulite, smagliature o rughe, è perfettamente consapevole del suo valore intrinseco. Se una donna è attratta da un uomo più giovane è perché trova questa esperienza stimolante e gratificante ma in cambio l’uomo giovane deve essere molto virile.

Per i ragazzi giovani questo punto è molto importante. Le donne giovani spesso hanno desiderio di avere figli e formare famiglia, mentre nelle donne mature questo bisogno non si avverte più. Solitamente hanno fatto già esperienze di figli e famiglia e non legano più la sessualità all’atto riproduttivo ma lo legano ad un esperienza sensoriale piacevole. 3. Non hanno il desiderio di maternità

4. Non hanno complessi

Le donne milf sanno come sedurre un uomo. Usano maturità e passione, armi con le quali possono ottenere tutto ciò che vogliono. Non sono insicure, complessate o gelose delle donne più giovani, sono perfettamente consapevoli di quello che sono e quello che riescono a dare. Con loro la vita sentimentale e sessuale si prospetta senza problemi. Hanno accettato il loro corpo, i loro difetti e non hanno paura di esprimere le loro fantasie. Non hanno bisogno di chi colmi i loro vuoti o faccia loro complimenti, hanno imparato a colmare i vuoti da sole e a non avere bisogno di nessuno per stare bene.

5. Sono emotivamente stabili

Con una donna matura al fianco un ragazzo acquisisce una stabilità mentale che le ragazze giovani non riescono a dargli. Non si appoggiano ad un uomo e non si aspettano che questo risolva loro i problemi. L’uomo è un valore aggiunto alla loro vita indipendente su tutti i livelli e anche sul piano emotivo.