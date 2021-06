Trova l’errore: il nostro test di oggi ti mette alla prova con solo due immagini. Credi di riuscire a trovare l’errore in meno di quindici secondi? Se la risposta è sì, non ti rimane altro da fare che provare!

Appena vedi comparire un test sul tuo feed clicchi sul link ed in capo a qualche secondo hai trovato la risposta?

Sei un vero e proprio appassionato di quiz ed enigmi e nessuno di loro riesce a soddisfarti: li risolvi tutti subito!

Bene, se ti riconosci nella descrizione (e, soprattutto, se hai cliccato su questo articolo) oggi abbiamo un test che può veramente metterti alla prova.

Avrai solo 15 secondi a disposizione, due immagini da guardare ed una missione veramente difficile. Riuscirai a “vincere” anche questa volta?

Trova l’errore nelle immagini: riuscirai ad individuarlo in meno di quindici secondi?

Il nostro test di oggi ha deciso di mettere alla prova te ed anche l’ultima visita che hai fatto dall’oculista. (Era una battuta ma se non vi ha fatto ridere fingete di non averla letta).

Avrai a disposizione solo quindici secondi per completare il nostro test “trova l’errore” di oggi: pensi di riuscirci?

Bene, allora sappi che non dovrai far altro che guardare le due immagini che ti proporremo qui sotto.

Le immagini solo slegate tra di loro: considerale entrambe come un test a parte!

Non possiamo dirti molto riguardo il contenuto delle immagini ma possiamo darti alcuni avvertimenti.

Innanzitutto l’errore è palese e visibile: non si tratta di un errore “concettuale” e neanche di guardare un’immagine priva di errori.

Puoi fidarti di noi!

Prima di farti vedere entrambe le immagini, ci teniamo a dirti anche che le soluzioni le troverai solo cliccando sul pulsante in fondo a questa pagina.

Non vorremmo che “per sbaglio” il tuo occhio cascasse proprio sull’immagine che svela il particolare sbagliato, rendendo tutti i nostri sforzi vani!

Va bene, adesso hai tutti gli elementi e sai tutto quello che devi fare. Non ci resta che farti vedere le immagini e cercare di indovinare l’errore in meno di quindici secondi.

Ecco quali sono!

I bambini nell’orto

La prima foto che ti proponiamo è quella di due bambini in un orto: come vedi i due stanno lavorando duramente e la situazione sembra proprio normale.

Bene, sappi che in questa immagine è nascosto un “errore” concettuale: non cercare un colore sbagliato oppure qualcosa che tu pensi loro stiano sbagliando.

Trova l’errore nell’immagine! Hai solo quindici secondi… ci sei riuscito?

Per sapere se ce l’hai fatta, ovviamente, non possiamo far altro che ricordarti di cliccare il pulsante che si trova in fondo alla pagina.

Se ci stai mettendo più di quindici secondi ad individuare l’errore, non ti preoccupare: non lo diremo a nessuno!

Avrai comunque un’altra possibilità di rifarti: qui sotto, infatti, trovi un’altra immagine simile!

La bambina ed il gatto: riuscirai a trovare l’errore

Come vedi, anche questa illustrazione non sembra essere così particolare. C’è solo una bambina con il suo amico a quattro zampe nella sua stanza!

Anche in questa immagine, però, c’è un errore te lo possiamo assicurare! Aguzza la vista e prova ad individuarlo in meno di quindici secondi.

Allora, ci sei riuscito? Ovviamente puoi metterci il tempo che vuoi per trovare la soluzione (basta che non lo dici ai tuoi amici).

Clicca sul pulsante in basso e scopri le soluzioni (se ancora non le hai trovate).