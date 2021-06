Sabrina Ghio, dopo l’operazione: “Ecco perché non ho parlato dei miei problemi di salute”

Sabrina Ghio, ex tronista di Uomini e Donne, ha svelato il motivo per cui non ha mai parlato prima dei suoi problemi di salute.

Sabrina Ghio è nota al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte, diversi anni fa, ad Amici di Maria De Filippi per poi essere scelta come tronista a Uomini e Donne. L’esperienza negli studi Elios non andò come sperato, in quanto il corteggiatore che scelse preferì non iniziare una relazione con lei, però ora la vita sentimentale di Sabrina sembra proseguire a gonfie vele in quanto ha trovato l’amore della sua vita.

Nonostante ciò però non è tutto rose e fiori. Di recente l’ex tronista ha spiazzato i suoi fedeli sostenitori, rivelando improvvisamente di aver subito un’operazione. Sabrina è stata molto vaga su quale intervento è stata costretta a subire, ma nelle scorse ore ha rivelato il motivo per cui aveva scelto, in un primo momento, di non parlare dei suoi problemi di salute al popolo della rete.

Uomini e Donne, Sabrina Ghio si confessa: “Sono stati mesi particolari”

Sabrina Ghio ha confidato che nonostante lei non ne avesse mai parlato, tra i suoi fedeli sostenitori c’era qualcuno che si era accorto che purtroppo non stava così bene come invece voleva far credere. Questo perché ha trascorso mesi particolari. In cui ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute. Anche se ora sembra essersi risolto tutto per il meglio.

“Sono stati mesi particolari, mesi duri mesi in cui hi affrontato problemi di salute che non vi sto a raccontare, per una mia sensibilità. Perché non sono ancora pronta ad affrontare l’argomento“ ha premesso l’ex tronista di Uomini e Donne. “Quello che poi ho condiviso con voi, in questi giorni, è stato uno sfogo“ ha spiegato, facendo riferimento allo scatto che la immortala post operazione.

“E stato quasi un liberarmi da questi mesi di finta felicità dovuto ad un messaggio che ho letto. In cui c’era scritto ‘Smettila di dire che tu hai pensieri quando invece non è così la barca, il mare. Sei ridicola‘. È lì che è partito tutto, una sorta di coraggio” ha spiegato per la prima volta. “Non è vero che dietro una foto di una sponsorizzazione, di un lavoro o di una vacanza ci sia una persona senza un problema, un pensiero o una preoccupazione” ha ammesso, visto che molti utenti della rete danno per scontato l’esatto opposto.

“Tutto questo per dirvi che l’operazione è andata bene“ ha poi rassicurato. “Adesso dovrò aspettare 15 giorni per la biopsia e per quanto mi preoccupino ho due modi per affrontare questo periodo” ha poi concluso.

Sabrina Ghio dopo l’operazione ha spiegato il motivo del suo silenzio e perché ha scelto di parlarne soltanto ora e quando si sentirà pronta, rivelerà che cosa sta affrontando in questo periodo così delicato della sua vita.