“Il periodo più difficile con Giulia Salemi”: Pierpaolo Pretelli vuota il sacco

Pierpaolo Pretelli ha rivelato qual è stato il momento più difficile nella sua storia d’amore con Giulia Salemi.

Pierpaolo Pretelli sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro dopo la fine dell’esperienza al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che dovrebbe ritornare a settembre sul piccolo schermo degli italiani sempre con il Direttore di Chi al timone del programma. In quanto non solo ha trovato l’amore con Giulia Salemi, ma si sta anche facendo strada nel mondo della musica, che da sempre è stata la sua più grande passione.

Purtroppo però non è sempre stato tutto rose e fiori e tra le pagine di Vanity Fair, l’ex velino moro di Striscia La Notizia ha confidato che anche con Giulia non è sempre stato tutto rose e fiori, ma una volta che si sono ritrovati senza telecamere le cose sono poi proseguite nel verso giusto.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: lui svela il momento più complicato

Pierpaolo Pretelli ha ammesso che il periodo più difficile che ha vissuto al fianco di Giulia Salemi è stato quando erano entrambi nella casa più spiata d’Italia, in quanto la loro relazione era sempre esposta a livello mediatico e messa in discussione introducendo Elisabetta Gregoraci, per la quale lui aveva una cotta prima di approfondire la conoscenza con la sua attuale compagna.

“Il periodo più difficoltoso con Giulia lo abbiamo vissuto dentro la Casa“ ha ammesso senza troppi giri di parole. “Quando siamo usciti, ci sono stati solo gioie, momenti belli e spensierati dove a vincere è sempre stato l’amore” ha poi rassicurato ai suoi fedeli sostenitori. “Ci tengono insieme l’amore e la stima e la fiducia che abbiamo l’uno per l’altra” ha poi concluso.

Giulia e Pierpaolo sono più belli e innamorati che mai e dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip stanno costruendo solide basi per la loro relazione.