QUALITÀ – Ghee pregiato biologico, ottenuto da burro di altissima qualità proveniente solo da MUCCHE ALLEVATE AL PASCOLO. Autentico, lavorato secondo la ricetta Ayurvedica in slow cooking. Senza conservanti e additivi. Genuino, Puro al 100%. Nutriente e salutare.

TRADIZIONE -Il complesso metodo di lavorazione del Ghee, prodotto secondo la tradizionale ricetta Ayurvedica, non è quello del burro chiarificato da cucina che non ha assolutamente le medesime proprietà. La preparazione del Ghee richiede il rispetto di un rigoroso protocollo di azioni, tempi e temperature, che si completa in più giorni, fino ad ottenere un alimento unico, un concentrato nobile di componenti salutari, privo di caseina ed acqua, un cibo prezioso per il corpo e per la mente.

PROPRIETÀ – Il Ghee è ricco di grassi a catena corta, di vitamine A,D,E,K, di antiossidanti K2 e CLA (acido linoleico coniugato). È ideale nella dieta di anziani, studenti, sportivi, bambini e donne in gravidanza. Un superfood perfetto per gli intolleranti al lattosio.

UTILIZZO – Leggero e molto digeribile può essere utilizzato in purezza a digiuno, come cibo curativo, per cucinare, come condimento. Per il suo alto punto di fumo di 250 gradi, è il modo più sicuro per cuocere senza generare acroleina – sostanza nociva che si sviluppa quando gli olii vengono bruciati – ideale per frittura, cottura al forno e bbq. Il sapore delicato e unico ne fa un condimento che esalta le preparazioni. E’ largamente utilizzato come idratante per la pelle secca e per i capelli.

Il Ghee ha colore giallo oro, un profumo delicato leggermente tostato, una consistenza soffice. Si conserva normalmente fuori dal frigorifero, in luogo fresco e asciutto e in contenitore chiuso. In nostro Ghee biologico proviene dall'Olanda, da fattorie rinomate per la qualità del pascolo e del latte. Certificazione Biologica del Ministero delle Politiche Agricole – IT 004 Operatore Controllato 41398.