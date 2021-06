Dieta lampo facile e veloce: ecco come perdere fino a 5 chili in una settimana

Un regime alimentare veloce e facile da praticare che ti permette di perdere fino a 5 chili in una settimana: è la dieta lampo. Scopriamola.

La prova costume è ormai arrivata e se finora non abbiamo pensato a rimetterci in forma occorre trovare un rimedio facile e veloce. La dieta lampo ti permette di perdere fino a 5 chili in una settimana.

Se vuoi indossare il tuo costume preferito senza paura ecco la dieta che ti permette di sgonfiare pancia e gambe eliminando tutti i liquidi in eccesso. Ma in cosa consiste? Nella riduzione dei carboidrati e nel bilanciamento con grassi e proteine.

Come tutte le diete è opportuno prima di intraprenderla consultare il proprio medico curante per evitare eventuali problematiche di salute. Scopriamo allora di cosa si tratta.

Ecco la dieta lampo per perdere fino a 5 chili

Come fare a perdere fino a 5 chili in una settimana? Con la dieta lampo è possibile farlo ma è opportuno ricordare che prima di sottoporsi a una dieta occorre consultare il parare del proprio medico.

Per ottenere risultati duraturi nelle diete occorre generalmente procedere con calma. Ma se necessitiamo di perdere peso velocemente magari per la prova costume che si avvicina, o per un matrimonio o un’altra occasione speciale con questo regime alimentare possiamo perdere fino a 5 chili in una settimana.

Essendo un regime particolarmente restrittivo e ipocalorico occorre seguirlo per poco tempo altrimenti si rischia di incorrere in problematiche di salute. La dieta lampo consiste nell’assumere meno calorie di quante il nostro organismo necessiterebbe e lo scopo principale è accelerare il metabolismo cosa che ci permetterà di dimagrire più velocemente.

Scopriamo allora cosa mangiare nei tre pasti principali e negli spuntini, ( scopri quelli da meno di 100 calorie ) per perdere fino a 5 chili in una settimana.

Riportiamo un esempio tipo di colazione, di pranzo e di cena.

colazione consumeremo una tazza di pranzo una porzione di pesce cotto senza grassi, altrimenti del petto di pollo o tacchino ai ferri. Di contorno, in entrambi i casi, scegliamo verdure di stagione preferibilmente lesse o insalata. consumeremo una tazza di tè verde , un yogurt magro e un frutto. Auna porzione di pesce cotto senza grassi, altrimenti del petto di pollo o tacchino ai ferri. Di contorno, in entrambi i casi, scegliamo verdure di stagione preferibilmente lesse o insalata.

Infine, per cena scegliamo una minestra di verdure, una zuppa con verdure e legumi o una passata di verdure che accompagneremo con una fetta di pane integrale. Come spuntini optiamo per tisane drenanti e frutta secca.

Ricordiamo inoltre che per dimagrire occorre anche praticare un’attività fisica costante. Infine, ricordiamo che per essere certi di seguire un regime adatto alle nostre esigenze è bene rivolgersi a un nutrizionista.