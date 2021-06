La nuova ossessione di Damiano David: la confessione del frontman dei Maneskin

By

Damiano David, il frontman dei Maneskin, con una foto pubblicata su Instagram, svela ai fans qual è la sua nuova ossessione.

Sfrontato, energico, ipnotico, creativo e un vero e proprio animale da palcoscenico. Damiano David, a soli 22 anni, ha tutte le caratteristiche del vero frontman. Con la sua forte personalità sta conquistando il mondo insieme a Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi con cui forma i Maneskin e con i quali sta scalando tutte le classifiche del mondo.

Oltre a lanciare messaggi con la musica, i Maneskin lo fanno anche attraverso la loro immagine. I look, sempre originali e che rispecchiano le personalità di tutti e quattro i membri della band stanno sono dei veri must. Oltre alla giacca di pelle, alle camice che indossa lasciando intravedere i pettorali, da oggi, nell’armadio di Damiano, c’è un colore che non dovrà più mancare: il rosa.

La confessione è arrivata direttamente dal frontman dei Maneskin che, su Instagram, con una foto del look sfoggiato a Goteborg in occasione della tappa svedese del tour promozionale europeo della band, ha sfoggiato sul palco dello spettacolo Lotta på Liseberg.

Damiano David dei Maneskin: “Il rosa è la mia nuova ossessione”

La nuova ossessione di Damiano dei Maneskin è il rosa. A confessarlo è lui stesso su Instagram condividendo la foto che vedete qui in alto in cui indossa un completo firmato MSGM e che ha fatto esplodere il social network in pochi minuti.

“Pink, is my new obsession“, ha scritto il frontman dei Maneskin che sfoggia delle mani ancora prive dei tatuaggi. Oggi, infatti, Damiano, sfoggia anche sulla mano un tatuaggio che ha fatto insieme agli altri Maneskin a Copenaghen durante un’altra tappa del tour promozionale.

La foto, in pochi minuti, ha portato a casa più di 600mila like e oltre 5mila commenti tra cui quelli di Victoria e Thomas. “Princess”, ha commentato Victoria mentre Thomas ha scritto – “A bellona”.



Tra i tanti commenti è spuntato anche quello del fotografo Damon Baker che aveva già commentato gli scatti di Victoria scattati a Parigi. “You’re my new obsession” – ovvero – “sei la mia nuova ossessione”, ha scritto il fotografo. Arriverà presto un servizio fotografico dei Maneskin firmato da Demon Baker? I fan lo sperano.