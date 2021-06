By

Pensi di riuscire ad individuare particolari strani o di essere in grado di non farti ingannare? Allora il testi di oggi ti piacerà: hai quindici secondi per scoprire chi è l’alieno!

Ci sono delle grandi domande che, da sempre, accompagnano il cammino dell’umanità. Una di queste, ovviamente, è sapere se ci sia vita intelligente sulla Terra la domenica mattina dopo un sabato… ah no, scusate abbiamo sbagliato.

La domanda è: “C’è vita intelligente nell’Universo, a parte noi?” (e tutti i giorni della settimana).

No, oggi non possiamo rispondere a questa domanda però possiamo proporti un test interessante. Che tu creda o meno agli alieni, avrai quindici secondi per individuarne uno: che dici, proviamo?

Chi è l’alieno: mettiti alla prova con il nostro test d’intelligenza

Aiuto! Gli alieni sono arrivati sul nostro pianeta!

(O quantomeno sono arrivati in questo test: facciamo finta che sia proprio così). Visto che non ci conoscono ancora molto bene, gli alieni hanno deciso di “mischiarsi” tra di noi, assumendo le nostre sembianze.

Per ora non hanno intenzione di fare nulla di male ed assomigliano veramente agli esseri umani!

Fortunatamente, però, non riescono ad essere esattamente uguali a noi e possono essere individuati tramite alcuni piccoli dettagli.

Indovinare chi è l’alieno, quindi, è possibile anche se non è per niente semplice!

Immagina di avere solo quindici secondi a disposizione per avvertire le persone nell’immagine che quello che gli sta accanto non è un loro amico… ma un alieno!

Dovrai aguzzare la vista ed essere molto veloce: ce la farai?

Qui sotto ti proporremo due illustrazioni da guardare attentamente: prepara il timer e poi datti da fare!

Troverai entrambe le soluzioni solo cliccando sul pulsante in basso: non vorremmo che tu le vedessi “per caso”!

Allora sei pronto? Iniziamo subito!

Un invitato “speciale”

A questo matrimonio, anche se chi lo ha organizzato non lo sa, c’è un invitato veramente speciale!

Durante le foto di rito, infatti, è possibile notare la presenza di un alieno: ma di chi si tratta?

Hai solo quindici secondi per scoprirlo: pronto?

Sei riuscito ad individuare chi, in questa illustrazione, è l’alieno?

Che tu ci sia riuscito o meno (impiegandoci di più dei quindici secondi che avevi a disposizione), poco importa: qui sotto hai un’altra opportunità!

Chi è l’alieno tra queste tre persone?

Hai un’altra opportunità per individuare chi, fra queste tre persone, è un alieno.

Ci riuscirai?

Hai sempre i quindici secondi di prima e la possibilità di guardare bene l’immagine: chi tra di loro viene da un altro pianeta?

Possiamo assicurarti che per risolvere entrambi i quesiti hai tutti gli indizi a disposizione di fronte a te.

Gli alieni sono rappresentanti nell’immagine e c’è un chiaro indizio che te li farà riconoscere: insomma, questo non è un test a trabocchetto!

Bene, pensi di essere riuscito a capire chi è l’alieno?

Allora clicca sul pulsante qui sotto e scoprilo subito: avrai “salvato” la Terra dagli invasori spaziali?