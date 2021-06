Sei del segno zodiacale del Cancro ma non hai idea di cosa fare per essere felice? Ecco il consiglio delle stelle per una vita più piacevole che mai.

Se anche tu rientri tra coloro che inseguono da sempre la felicità ma che nonostante tutto non riescono mai ad afferrarla, forse devi cambiare qualcosa nel tuo modo di fare.

In tanti, infatti, pur senza rendersene conto, tendono a mettere in atto degli atteggiamenti che invece di essere produttivi sono tutto il contrario. Atteggiamenti che portano a non sentirsi mai bene verso se stessi e a non godere delle piccole cose che, spesso, sono proprio la chiave della felicità.

Se tutto ciò ti risuona dentro in modo unico e autentico, forse hai solo bisogno di prenderti del tempo per te e di capire come iniziare a muoverti per imparare ad assaporare la vita fin dalle più piccole cose. Un modo diverso per approcciarti a te stessa, agli altri e al mondo che ti circonda e che, prima di quanto pensi, potrebbe fare la differenza, portando a sentirti finalmente felice.

Visto che questo mese siamo da poco entrati nel periodo del segno zodiacale del Cancro, se anche tu sei di questo segno, continua a leggere. Potresti scoprire la vera chiave per la felicità. Chiave che ovviamente andrà bene anche per amici o parenti dello stesso segno zodiacale.

Come essere felice se sei nata sotto il segno zodiacale del Cancro

Sentirsi felici è qualcosa di effimero e pertanto difficile sia da comprendere che da afferrare. A volte ci si sente in questo meraviglioso stato d’animo senza capirne il motivo e altre ci si accorge solo quando è ormai troppo tardi di averlo effettivamente provato.

Niente paura, però, perché per essere felice basta impegnarsi e capire quali sono le strategie da mettere in atto. Strategie che si riveleranno indispensabili per imparare la vera arte della felicità, assaporandola passo passo e godendone tutte le volte che si può.

Cosa che oggi osserveremo meglio dal punto di vista dei nati sotto il segno zodiacale del Cancro. Ecco quindi le cinque cose fondamentali da imparare per essere finalmente felici.

Cerca di essere meno rancorosa. Ebbene si. Se c’è un difetto che hai e che non riesci a mettere da parte questo è legato al tuo essere rancorosa. Permalosa di natura tendi a prendere sul personale tante cose e quando ciò avviene non puoi fare a meno di provare rabbia verso chi ha osato farti del male. Ciò ti porta a provare emozioni negative a volte esagerate e protratte nel tempo. Un modo di fare che ti spinge a stare male e a rovinare rapporti per te anche molto importanti. Imparare a perdonare, e lasciar andare le piccole schermaglie di tutti i giorni può essere un buon modo per iniziare a godere al meglio dei rapporti e tutto sentendoti meglio.

Fidati degli altri. È vero, la tua paura di restare delusa è sempre troppo forte. E a volte ti spinge a pensare male degli altri anche quando in realtà non hanno fatto nulla di male. Essere prevenuta può aiutarti in alcuni contesti ma non quando si tratta di amicizia, amore o rapporti importanti. Sforzarti di essere sempre più aperta e fiduciosa delle azioni altrui ti porterà a notare e apprezzare anche i loro comportamenti gentili nei tuoi confronti. E ciò ti donerà una sensazione di benessere fino ad oggi sconosciuta ed in grado di farti assaporare dei veri momenti di felicità.

Osa un po’ di più. Sebbene tu sia da sempre legata alla tua personale comfort zone, ogni tanto avresti bisogno anche di osare un po’. Certo, la cosa potrebbe darti qualche momento di ansia ma di contro ti offrirebbe anche il modo di fare nuove esperienze, alcune delle quali ben più piacevoli di quanto pensi. Ciò che conta è scegliere le nuove strade da intraprendere e non esagerare mai troppi. Procedere a piccoli passi sarà la scelta giusta per ottenere dei risultati che siano in grado di rassicurarti e di donarti al contempo l’emozione di aver fatto qualcosa che ritenevi impossibile. Emozione che con il tempo ti porterà a sentirti sempre più felice e soddisfatta di te.

Impara ad esprimere le tue emozioni. Spesso, quando ti senti ferita, delusa o temi di essere stata abbandonata da qualcuno hai l’abitudine di chiuderti in te stessa. Imparare ad ammettere come ti senti potrebbe essere invece la soluzione ideale. Quella che ti consentirà di capirti con chi hai di fronte, eliminando fraintendimenti spesso inutili e dannosi. Un modo di fare che renderà i tuoi rapporti con gli altri più profondi e sinceri. Cosa che, inutile dirlo, ti donerà una certa felicità. Sopratutto in vista dell’importanza che dai a certe persone della tua vita.

Goditi di più il presente. Vivere nel passato è una tua abitudine nostalgica che spesso ti impedisce di vivere al meglio il presente. Se ricordare ciò che è stato ha i suoi aspetti positivi, devi imparare ad integrare il tutto con una buona visione del presente. Godere al meglio di ciò che hai ora è molto importante per assaporare la felicità e per far si che questa sia viva e concreta e non solo un ricordo nostalgico da portare avanti negli anni.

Un piccolo cambiamento che nella tua vita avrà un grande peso e che ti consentirà di sentirti molto più felice rispetto ad ora.

Cambiare modo di approcciarti alla vita può aiutarti a provare la vera felicità. Quella a cui aspiri da sempre e che sarà in grado di farti sentire meglio. Aspetto che vale sia per chi è nato sotto il segno zodiacale del Cancro che per chi in questo segno ha il proprio ascendente.

Ricordiamo che l’oroscopo è un modo divertente per mettersi in gioco. E che, pertanto, non va preso come qualcosa su cui basare le proprie scelte di vita. Gli unici artefici del nostro destino, infatti, siamo solo noi.