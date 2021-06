Come garantirsi il miglior amplesso della vita? Bastano 5 passi

Sei in cerca di un momento veramente speciale per la tua coppia? Scopri come garantirti un’intimità come mai prima.

Trovare un partner con cui avere un’intesa sessuale vincente è già un vero e proprio colpo di fortuna. Quella chimica unica e impareggiabile va poi per giunta coltivata, mantenuta viva giorno dopo giorno cercando, se possibile, anche di migliorarla.

Qual è lo scopo? Ovviamente il top: raggiungere il miglior amplesso della vita. Ma si può? E se sì, come?

Oggi noi proviamo a darvi qualche suggerimento, mettendo a fuoco quelli che a nostro parere sono gli elementi propedeutici a un momento di intimità come mai ne avete vissuto nella vita.

Consigli per un buon sesso

Cinque sono i punti che vogliamo oggi sottoporre alla vostra attenzione, quelli che a nostro parere potrebbero condurvi verso un amplesso a dir poco da 10 e lode. Scopriamoli insieme:

Parlate – Il dialogo, la base di ogni rapporto sano e costruttivo. Anche nell’intimità svolge un ruolo fondamentale e garantisce di creare quella complicità propedeutica anche a un amplesso pienamente soddisfacente. Parlate dunque, confidatevi le vostre fantasie, apritevi e conoscetevi in profondità.

Siate aperti a sperimentare – Non bisogna arrivare al vero e proprio bondage o a chissà quali particolarità ma provare cose nuove è sempre e comunque una buona cosa per la coppia, un modo per non darsi per scontati: forse non tutto piacerà e verrà poi replicato ma il fascino dell’ignoto garantirà quel giusto pepe per accendere la passione.

Ascoltate il vostro corpo e quello del partner – Spesso ci si lascia prendere dal momento o forse anche dall’abitudine e si finisce di ascoltare il proprio corpo, di cogliere i segnali di quello del partner. Ci sta piacendo? Gli sta piacendo? Che cosa vuole? Che cosa voglio? Osserviamoci e troveremo le risposte a queste domande.

Non devono mancare le coccole – Prima e dopo anche qualche bacio, carezza, contatto tenero completano l’amplesso, donandogli un’aura di vera intimità che, possiamo dirlo, appare come la vera e propria ciliegina sulla torta.

Accettiamo il nostro corpo – Non si può vivere a pieno un rapporto se si prova un po’ di imbarazzo o addirittura vergogna verso le proprie forme. Tutte abbiamo qualche cosa di noi che non ci piace ma se non lo viviamo serenamente, con accettazione e amore non possiamo pensare poi di vivere a pieno e al meglio tutto il resto.

LEGGI ANCHE–> Vuoi che fare l’amore sia strepitoso? Ti sveliamo gli errori da non commettere assolutamente

Tenete conto di questi cinque punti chiave e state pur certi che l’intimità vi riserverà tante graditissime sorprese.