La fidanzata di Marco Verratti si chiama Jesisca Aidi ed è una modella francese di origini magrebine. Oggi compare sulle copertine di riviste di moda internazionali, eppure un tempo faceva un mestiere molto più modesto.

Tutti dovrebbero credere ai colpi di fulmine come quello che ha unito nel 2019 Marco Verratti e Jessica Aidi. I due infatti si sono conosciuti in un locale ed è stato amore a prima vista (almeno da parte di Marco).

Chi pensa che si sia trattato della classico flirt nato tra la modella super famosa e il calciatore osannato in patria e all’estero si sbaglia di grosso.

Tra l’altro le cose si sono subito trasformate in una storia molto seria, tanto che nel giro di poco più di un anno di fidanzamento è arrivata la proposta ufficiale di matrimonio. Tra l’altro Marco ha organizzato una sorpresa romanticissima per la sua Jessica che, colpita da tanto amore, non ha potuto far altro che accettare.

Il volo della fidanzata di Marco Verratti: da un lavoro umile al successo internazionale

Quando Jessica e Marco si sono conosciuti stavano attraversando entrambi un momento di passaggio della propria vita. Il campione era in crisi con la prima moglie Laura, dalla quale aveva avuto due bambini dopo un rapporto di dieci anni.

All’epoca i giornali di cronaca rosa ricamarono moltissimo sui presunti tradimenti di Verratti, colpevole secondo “gli informati” di concedersi molte uscite libertine piuttosto che dedicarsi a essere un buon padre di famiglia. Addirittura gli venne affibbiato un flirt con una modella francese di nome Cindy.

Il giocatore naturalmente ha sempre negato qualsiasi rumor, nonostante le fotografie che lo hanno “pizzicato” in giro per locali. Secondo la sua versione la storia dei tradimenti e della sua “vita spericolata” era stata gonfiata per tirare su un caso ma in realtà la sua vita era molto più regolare di quanto sembrasse. “Se uscissi tutte le sere mia moglie mi caccerebbe di casa” dichiarò una volta.

A quanto pare, però, il destino ha voluto che proprio durante una di queste uscite incontrasse la donna destinata a fargli perdere la testa. Come si accennava, era il 2019 e Jessica lavorava come cameriera in un locale di Parigi.

I due cominciarono a uscire e a fare coppia fissa e furono avvistati anche insieme ad Ibiza. Nel frattempo la storia di Marco con la prima moglie si era chiusa del tutto e, nel giro di un anno cioè alla fine del 2020, Marco Verratti ha chiesto la mano di Jessica in un modo indimenticabile.

La coppia si trovava in vacanza nel deserto di Marrakech insieme ad alcuni amici. Il campione del Paris Saint Jermain e della Nazionale Italiana ha chiesto di scrivere con il fuoco l’iniziale del nome di Jessica e del suo, separati da un cuore di fiamme.

Sui social i due hanno ricordato quel momento con parole colme di emozione e di gratitudine per il fatto che il destino avesse permesso loro di concludere un anno così difficile e triste con una notizia bellissima.

“Non avrei mai potuto immaginare che il 2020 potesse finire con una nota così bella. Quella dell’amore incondizionato” aveva scritto lei. Sul suo profilo personale, invece, Marco Verratti aveva scritto: “Cosa c’è di meglio che iniziare l’anno 2021 al tuo fianco e insieme per sempre…ti amo amore mio”.

Se la vita sentimentale di Jessica Aidi ha preso una piega completamente inaspettata nell’ultimo anno, lo stesso ha fatto la sua carriera. Se appena due anni fa Jessica si limitava a servire ai tavoli di un locale, oggi è testimonial di campagne pubblicitarie importanti, Vogue l’ha voluta in copertina e si può considerare a tutti gli effetti un’influencer di moda, dal momento che il suo profilo Instagram è seguito da oltre 320.000 follower.

Nome e Cognome: Jessica Aidi

Città di nascita: Montpellier (Francia)

Data di Nascita: 11 Luglio 1992

Segno Zodiacale: Cancro

Altezza: 1,75 m