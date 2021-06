Divertirti quando sei sopra ti sembra impossibile? Anche se sembra assurdo, riuscire a “padroneggiare” la situazione non è così semplice. I nostri consigli ti daranno una mano: ecco cosa puoi fare e come!

Film e serie TV ci hanno abituato a vedere rapporti intimi decisamente “spumeggianti“. Nessuno si stanca mai o produce anche solo una goccia di sudore, non capita mai di scivolare dal letto o di fare qualche movimento goffo.

Ancora di più: appena due persone si toccano, iniziano a provare un immediato piacere che raggiunge il culmine in un secondo.

Insomma, lo abbiamo capito: quello che vediamo non corrisponde veramente mai alla realtà.

Oggi abbiamo pensato di proporti dei suggerimenti per divertirti e sfruttare al massimo la posizione che prevede te sopra: se ti è capitato di annoiarti, che ne dici di dargli un’occhiata?

Divertirti quando sei sopra: i consigli per farlo al meglio

Tutti conosciamo la posizione nella quale sei tu a trovarti sopra il tuo partner (dopotutto è anche una di quelle più quotate, vero?).

Pochi, però, abbiamo avuto l’onestà intellettuale di ammettere che questa posizione a volte può essere bellissima ma altre volte… decisamente noiosa! (O difficile: non siamo qui per giudicare).

Cosa dovresti fare con le tue braccia o con le mani mentre sei sopra? E se hai un crampo cosa dovresti fare? (Fermarti, ovviamente: a volte, però, ci imbarazziamo anche per questo!).

Va bene, stare sopra è divertente però come si fa a tenere il ritmo? Esiste un ritmo? Volete dire che esiste un ritmo e nessuno ci ha detto niente?!

Ok, facciamo un bel respiro e calmiamoci. Sì, esistono dei suggerimenti che possono aiutarti a diventare un’esperta e, al contempo, anche permetterti di divertirti quando sei sopra!

Non si tratta di astrofisica ma se nessuno ne parla nessuno sarà mai in grado di capire come fare a divertirsi quando sei sopra.

Non preoccuparti: abbiamo cinque consigli perfetti (e decisamente poco comuni) per rendere lo “stare sopra” fantastico!

dove mettere le gambe : ok, dovrai seguirci un attimo per questo ragionamento. Come spiega anche Cosmopolitan USA, hai presente cosa succede quando qualcuno si siede sui tuoi piedi per permetterti di fare gli addominali ?

(Non importa che tu non faccia un addominale dagli anni ’90, esattamente come chi ti scrive: basta ricordarsi la situazione!).

Insomma: dovresti averci già capito: mentre sei sopra, dovresti anche provare ad infilare le gambe sotto quelle del partner .

Il suo peso ti aiuterà ad avere più ritmo , più energia e… a divertirti di più!

tu sei sopra ed il partner… seduto: un altro grande consiglio è quello di mettere il tuo partner seduto.

Sì, ci hai capite bene: fallo posizionare con la schiena dritta e proprio come se fosse seduto! Il rapporto sarà sicuramente più divertente ed anche molto più semplice: provare per credere!

usate le mani: e no, non solo per accarezzarvi (o fare quello che preferite, non vi giudichiamo assolutamente!).

Chiedi al tuo partner di tenerti per i fianchi, di mettere le mani sulla tua schiena e tu aiutati usando le tue per stringere le sue spalle.

Insomma, non è solo perché sei sopra devi assolutamente scordarti che esistono altre parti del tuo corpo. Farsi “aiutare” dalle mani è fondamentale: tenetelo a mente!

questione di angoli : un altro mito da sfatare è quello che riguarda… ehm, proprio la posizione in sé.

Se sei sopra, questo non vuol dire che tu debba per forza rimanere dritta come un fuso, cercando di andare su come se fossi un razzo sulla pista di partenza per Marte !

Devi cercare l’angolo giusto per te: puoi chinarti in avanti e vedere se la sensazione cambia (possiamo assicurarti che sì, cambia e di molto!).

Certo, non ti stiamo dicendo di prendere il goniometro e misurare alla perfezione la posizione perfetta: basta ricordarsi, però, che “dritto” non è quasi mai un bene!

questione di angoli: un altro mito da sfatare è quello che riguarda… ehm, proprio la posizione in sé.

Insomma, non devi muoverti solo su e giù od in avanti ma fare sinceramente quello che preferisci! Puoi muovere i fianchi come hai solo sognato di farlo sulla pista da ballo oppure prendere le direzioni che preferisci.

Ovviamente noi ti consigliamo di iniziare con calma per vedere cosa piace ad entrambi e come: l’importante, però, è variare il movimento!

Non ci metterai molto a prenderci la mano e a pensare: “Ma perché non mi sono mossa così prima?”

Insomma, come avrai capito non ci sono regole precise ma solo consigli molto sensati che… probabilmente non hai mai sentito prima!

Se non ti sei mai divertita quando eri sopra adesso hai cinque buone idee per iniziare a farlo!