Oggi vogliamo provare a proporti un test sugli scacchi: sì, hai capito bene! Tranquillo, però, non dovrai sfidare un maestro russo ma solo aguzzare la vista.

Vorresti poter dire in giro che sei un vero e proprio maestro di scacchi?

Bene, allora questo è il test che fa per te: non dovrai imparare a memoria partite svoltesi anni fa, studiare libri di strategia oppure guardare The Queen Gambit.

Ti basterà solo aguzzare la vista e cercare di individuare i pezzi giusti nelle due immagini che ti proporremo.

Come? Ti sembra troppo semplice? Forse ancora non sapevi che dovrai individuarli in meno di dieci secondi!

Test degli scacchi: riuscirai a trovare i pezzi “nascosti” in meno di dieci secondi

Il nostro test di oggi è uno di quelli che richiede molta pazienza, capacità di analisi ed anche velocità d’esecuzione.

Insomma, non vogliamo vantarci ma se riesci a risolverlo potresti davvero essere un maestro degli scacchi!

(Dopotutto le qualità richieste per saperci giocare sono proprio quelle, anche se ti invitiamo a non far vedere questo test a nessun amico scacchista. Non vogliamo che si offendano.)

Individuare i pezzi nascosti nel disegno potrà sembrarti troppo facile ma sappi che, come al solito, c’è anche un limite di tempo.

Hai dieci secondi per dare un’occhiata al disegno e cercare di capire dove si nascondono i pezzi “fuori posto”.

Che ne dici, proviamo?

LEGGI ANCHE –> Il test migliore per determinare la tua personalità: hai bisogno solo di carta e penna e di fare un disegno

Partiamo dal primo disegno: saremo buoni ed inizieremo con quello più “facile”. Dopo te ne sottoporremo uno ancora più difficile.

Siamo onesti e te lo diciamo fin da subito: troverai le soluzioni solo cliccando sul pulsante in fondo alla pagina: sarebbe troppo facile far “cascare” l’occhio in basso!

Trova i quattro “cavalli”

In questa immagine, che vedi proprio qui sotto, ci sono tantissimi pedoni, sia bianchi che neri, mischiati “alla rinfusa” insieme a delle regine.

Certo, nessun appassionato scacchista vorrebbe mai vedere uno scenario del genere!

Nel tentativo di metterli in ordine, noi ti sfidiamo a trovare i quattro cavalli nascosti tra i pezzi.

Ricorda: hai solo dieci secondi per individuarli tutti e quattro quindi è meglio sbrigarsi!

Se dopo i dieci secondi che ti abbiamo concesso ancora non sei riuscito ad individuare i cavalli, ci spingeremo al punto di darti anche un piccolo suggerimento.

Due dei cavalli sono neri e due sono bianchi: ma ora basta così, ti abbiamo già detto troppo!

Sei riuscito ad indovinare gli “intrusi” nel mix di pedoni e regine?

Se la risposta è sì, abbiamo un altro disegno con il quale metterti alla prova; se, invece, non sei riuscito a trovarli avrai un’altra chance per stupirci!

Trova la torre nel test degli scacchi

Hai un’altra possibilità per zittirci ed anche per conquistarti il titolo di Gran Maestro degli Scacchi di… ehm, CheDonna!

Ormai sai cosa devi fare: hai dieci secondi ed un’immagine da guardare a fondo e trovare l’elemento che non è uguale agli altri.

LEGGI ANCHE –> Test d’intuizione | In questi forzieri ci sono nascosti dei gioielli: saprai trovarli grazie al tuo intuito?

In questo caso, in questo disegno pieno di re e regine ti chiediamo di trovare la torre: credi di farcela?

Non hai quattro opzioni adesso ma solo una: riuscirai nell’impresa?

Bene, noi ti abbiamo messo alla prova ed ora è giunto il momento di smettere di farti “soffrire”.

Clicca sul pulsante qui in basso per le soluzioni!