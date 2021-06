By

Con il test del deposito sarai in grado di fare una scelta che ti renderà in grado di comprendere quali sono i pensieri che tormentano la tua mente anche se non ne sei consapevole e che rovinano la tua giornata.

La nostra mente è un meccanismo molto complesso: spesso siamo consapevoli soltanto di una piccola parte dei pensieri che facciamo ogni giorno, mentre quelli che sono troppo scomodi per essere affrontati in maniera cosciente vengono nascosti dalla nostra mente fino a “sparire”.

In realtà, anche se semplicemente non siamo più consapevoli di quei pensieri, essi continuano a tormentare la nostra mente rubandoci molte energie fisiche e mentali. Per questo motivo è molto utile a volte riuscire a individuarli e poi a liberarsene. Questo test di aiuterà a farlo.

Come in ogni test che si propone di svelare una piccola parte della nostra personalità, questo test dev’essere eseguito decidendo d’istinto e senza riflettere troppo sulla risposta che si darà.

Ricordiamo sempre che non esistono risposte giuste o risposte sbagliate: tutte le risposte servono unicamente a dire qualcosa di più della persona che l’ha formulata.

Il Test del Deposito: scopri i pensieri che si nascondono nella tua mente

Per eseguire il test del deposito bisogna immaginare questa situazione:

sei in vacanza hai passeggiato molto a lungo lungo una strada di campagna. A un certo punto credi di esserti perso e decidi di chiedere indicazioni, ma lungo la strada non incontri nessuno. Ad un certo punto ti accorgi che lungo la strada c’è una piccola costruzione.

Non è una casa: sembra piuttosto un capanno per gli attrezzi o un piccolo deposito. La porta è aperta e potrebbe esserci qualcuno al suo interno, quindi decidi di tentare la fortuna e bussi alla porta per attirare l’attenzione.

Non ricevi risposta ma sbirci all’interno per essere certo che ti abbiano sentito. Purtroppo non c’è nessuno che possa darti indicazioni ma ti rendi conto che il capanno è una sorta di ripostiglio dove sono state ammucchiati vecchio oggetti molto diversi tra loro.

Quali degli oggetti che vedi attira di più la tua attenzione? Ricordati di rispondere in maniera sincera e il più possibile istintiva.

Soluzioni

Il Cesto di Mele:

Il cesto di mele rappresenta l’abbondanza e la sicurezza economica. Se ti sei sentito attratto da questo oggetto la tua maggiore preoccupazione è ottenere una posizione economica stabile e, anche se tendi a non pensarci oppure tenti di convincerti che dopotutto le cose vanno bene anche così, avrai sempre la paura che prima o poi la tua fortuna svanisca.

Il Barattolo di Conserva:

La conserva di frutta rappresenta l’amore. Se sei stato attratto da questo oggetto significa che sei in qualche modo ossessionato dal ricevere amore e cura, che è il tuo bisogno più grande. A volte ti chiedi se le persone intorno a te ti amano abbastanza oppure se troverai mai qualcuno che ti amerà in maniera disinteressata e avrà cura di te senza chiedere nulla in cambio.

La Bambola:

La bambola rappresenta l’infanzia. Se hai scelto l’oggetto della bambola pensi molto spesso a quando eri una bambina o un bambino e la tua principale occupazione consisteva nel giocare ed essere felice.

Il dubbio che ti tormenta è: “Sarò mai di nuovo felice e sereno come lo sono stato durante la prima parte della mia vita?”. Probabilmente non ti senti ancora pronta o pronto per affrontare tutte le responsabilità della vita da grande.

Il Vecchio Libro:

Il libro rappresenta la tua preparazione, la cultura ma anche i mezzi intellettivi che alimentano la tua autostima. Chi sceglie il vecchio libro da una parte è consapevole che la cultura e la memoria sono importanti ma ha continuamente paura di non essere abbastanza preparto o abbastanza bravo da essere alla pari con gli altri.

La Ruota:

La ruota rappresenta il tempo. Si dice spesso che il tempo è una ruota (perché torna ciclicamente con le stagioni e perché si susseguono sempre gli stessi eventi come compleanni, festività, eventi eccetera).

Se ad aver attirato la tua attenzione è la ruota, la tua peggiore paura è la routine: temi che una vita sempre uguale possa intrappolarti e renderti infelice.

Il Ritratto Incorniciato:

Questo oggetto rappresenta l’attenzione vero se stessi e il rapporto con il proprio corpo. Se hai scelto questo oggetto probabilmente una parte di te è ossessionata dalle apparenze estetiche e senti il profondo bisogno di apparire sempre al massimo per ottenere l’apprezzamento e l’ammirazione delle persone.

La tua paura più grande è quella che un giorno non sarai più all’altezza delle aspettative delle persone perché la tua bellezza sarà sfiorita a causa dell’età. La tua maggiore preoccupazione è quella di valorizzarti e metterti in mostra ogni volta che puoi, soprattutto quando effettivamente pensi che le tue abilità siano superiori e meritino di essere lodate.

Gli Attrezzi da Lavoro:

Gli attrezzi rappresentano la capacità di costruire qualcosa oppure di riparare qualcosa. Se hai scelto questi oggetti probabilmente la tua più grande preoccupazione consiste nel riuscire a costruire qualcosa che possa rappresentare una vera e propria eredità fisica e spirituale.

Non si tratta solo di qualcosa di materiale: per esempio una famiglia serena, affiatata e piena di amore potrebbe essere comunque considerare una ricca eredità piena di buoni insegnamenti da lasciare ai propri figli.

