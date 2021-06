Perché a molti piace l’odore della benzina, nonostante possa nuocere alla salute? La risposa non è scontata e, soprattutto, ti stupirà! Scopri subito di più.

L’elenco di curiosità relative al corpo umano è lunghissimo! Reagisce ad ogni stimolo esterno che riceve, a volte in modo davvero sorprendente. Tra le tante stranezze, per esempio, può capitare che ci scappi la pipì ascoltando il rumore dell’acqua che scorre.

Ma le bizzarrie non finiscono qui! A molte persone piace l’odore della benzina, a tal punto da fare dei respiri profondi quando fanno rifornimento. Sono gusti personali, per carità, ma siamo davvero sicuri che non ci siano conseguenze per la salute? Medici ed esperti ci mettono in guardia sui potenziali rischi.

Ma perché le esalazioni della benzina risultano così gradevoli all’olfatto? La risposta è sorprendente e ti lascerà di stucco. Scopriamo insieme cosa accade al corpo!

L’odore della benzina agisce un po’ come una ‘droga’

Quasi tutti noi, da piccoli, abbiamo apprezzato almeno una volta l’odore della benzina. Una stranezza che fa parte dei nostri ricordi indelebili. Alcuni, crescendo, si sono portati dietro l’istinto irrefrenabile di annusare la benzina.

Diversi studi hanno cercato di capire perché piace così tanto. Tra le risposte più convincenti c’è quella che arriva da una ricerca americana. Per gli scienziati d’Oltreoceano esisterebbe una stretta correlazione tra il piacere provato annusando la benzina e la possibilità per un ragazzino, crescendo, di essere più incline all’uso di sostanze stupefacenti.

Ma c’è di più: gli effetti scatenati sul corpo dalla benzina sono simili a quelli provocati dalle droghe leggere. Parliamo di una sorta di dipendenza, il che spiegherebbe il desiderio irrefrenabile di volerla annusare. Alcune persone sarebbero capaci di farlo anche per molti minuti!

Annusare la benzina ha conseguenze più o meno gravi sull’organismo. Per esempio, possono venire lievi vertigini, a volte associate ad una sensazione di sonnolenza. Anche il processo di combustione della benzina ha effetti negativi sulla salute. Pensiamo a tutti i fumi di scarico delle nostre automobili! Per gli scienziati, possono generare addirittura stress, ansia e nervosismo.

Uno studio dell’Università del Cairo sostiene che ci sarebbe un legame tra i vapori di scarico dei veicoli alimentati a benzina e la possibilità di attacchi di panico in soggetti più predisposti.

Annusare benzina può dare la stessa sensazione di euforia derivante dal consumo di alcol. La scienza parla di un potenziale effetto sui nervi ricettori. Al pari di altri idrocarburi, il benzene può causare un temporaneo effetto di eccitazione.

Ma c’è un’altra spiegazione molto interessante che giustificherebbe come mai l’odore di benzina piace così tanto. Secondo un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Discover, l’odore del benzene richiamerebbe alle mente ricordi positivi del passato, come una bella vacanza fatta in famiglia, con l’immancabile tappa alla stazione di servizio per fare il rifornimento.

Al di là delle diverse conclusioni, c’è però un’unica certezza: il benzene nuoce alla salute. Non andrebbe mai inalato! Questa sostanza è cancerogena ed è classificata nel gruppo 1 dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC).

Se anche tu adori l’odore della benzina, ora puoi farti un’idea più precisa sui pro e i contro. E’ evidente che i rischi superano i benefici. Cosa aspetti allora? Smetti subito di annusare benzina!