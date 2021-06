Il costume di Anna Falchi è elegante e senza tempo. Ecco quanto costa imitarla

Periodo d’oro per Anna Falchi che torna sulle reti Rai nelle vesti di conduttrice, prima con Beppe Convertini ad “Unomattina Estate Week-end” e da settembre sarà a “I Fatti Vostri” con Salvo Sottile. Oggi però ci occupiamo del suo look, nello specifico del costume da bagno che ha mostrato sulla sua pagina Instagram.

Si mostra spesso in costume e in pose ammiccanti che fanno impazzire i numerosi follower. Sempre molto sensuale, Anna Falchi non sembra avere la sua età ed è certamente in una forma invidiabile. Il costume che indossa è un classico che dovremmo avere tutte sempre pronto perché, per quanto sia giusto seguire le mode del periodo, i capi basic e semplici – costumi compresi – sono eterni. Tra un bikini con stampa estrosa o in un colore particolare (ad esempio fluo) ed uno easy come potrebbe essere il modello intero eau de rose Oasis (475 euro) di Eres, di certo costerà di più quest’ultimo.

Come copiare il bikini anni Sessanta di Anna Falchi

Nonostante sia meglio indossare i bikini con ganci solo ad abbronzatura base raggiunta (per evitare antiestetici segni), va detto che hanno sempre il loro fascino. Il nostro look appare subito più sofisticato e chic ed Anna lo sa bene. Una valida scelta, oltre al già citato Eres, è di Melissa Odabash e si trova a 260 euro su Farfetch. Si tratta del set bikini Montene con coppa a triangolo e chiusura con fermaglio. In una fascia di prezzo decisamente più bassa ci sono Fisico, su Yoox a 118 euro in total white e Yamamay che propone un costume due pezzi con brasiliana a V per 16,95 euro.

Tra i marchi meno noti al grande pubblico che vanno assolutamente tenuti d’occhio ci sono Hunza G di cui potete vedere il modello Helena Nile basic a 165 euro in blu pallido e dal taglio sportivo su MyTheresa ed Oséree, il cui bikini Lumière a vita alta (200 euro) è metallizzato e irresistibile.

Per Anna Falchi, che da poco è andata a convivere con il suo fidanzato Andrea Ruggieri (deputato di Forza Italia) si prepara un’estate calda e ricca di successo ma sarà soprattutto l’autunno a renderla la regina dei canali Rai visto che c’è un nuovo programma di cui farà parte, del quale ad ora non si sa di più. Lo scopriremo presto e nel frattempo la guarderemo in altri magnetici scatti, in bikini sì ma anche in abito da sera.

Silvia Zanchi