Conoscete Francesca Fantuzzi? La compagna di Domenico Berardi: età, altezza, Instagram, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere, in più una passione che li unisce.

Francesca Fantuzzi è un’influencer molto amata sui social, sportiva ed è anche la compagna di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo e della Nazionale, mamma di un bimbo di cinque mesi, Nicolò. “Domenico e io non stiamo mai fermi tra tennis, corsa, bici e immersioni. E non vediamo l’ora di portare Nicolò con noi”, racconta alla Gazzetta dello Sport.

Ma cosa sappiamo di lei?

Nome: Francesca Fantuzzi

Data di nascita: 29 dicembre 1994



Età: 26 anni

Segno zodiacale: capricorno

Professione: telecronista e influencer

Luogo di nascita: Sassuolo

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: /

Profilo Instagram ufficiale: @frencyfa

Classe 1994, Francesca Fantuzzi è nata il 29 dicembre, quindi il suo segno zodiacale è il Capricorno. La giovane è originaria di Sassuolo, dove è cresciuta e ha studiato. Sul suo conto abbiamo davvero pochissime informazioni: a quanto sembra, è una ragazza molto riservata, nonostante sia da anni un’amatissima influencer.

Francesca Fantuzzi e Domenico Berardi: un amore e una passione

Francesca lavora come modella, come si evince anche da alcuni scatti condivisi sui social. Da ragazzina, grande appassionata di mare, sognava di fare la diver e di girare il mondo. Ma l’amore l’ha spinta in una direzione totalmente diversa.

Per amore ha deciso di rimanere in Emilia Romagna, andando a vivere in una casa sulle colline di Modena, dove abita insieme al compagno, il calciatore Domenico Berardi ancora oggi. Nel luglio 2020, Francesca ha annunciato con gioia di essere in dolce attesa, pubblicando un breve video su Instagram. La sua gravidanza ha scatenato la reazione positiva ed entusiasta di migliaia di fan della bellissima coppia. Il piccolo è nato il 26 dicembre 2020 e si chiama Nicolò.

La sua storia d’amore con Domenico è nata quando entrambi erano ancora giovanissimi: come lei ha raccontato a Sportweek, la ragazza lo ha notato mentre era in campo, impegnato a giocare con la Primavera del Sassuolo. Dopo averlo cercato sui social, ha deciso di scrivergli su Facebook per il suo compleanno.

Era il 2012, e da quel momento i due ragazzi hanno iniziato a frequentarsi. Probabilmente non immaginavano neanche dove quei primi approcci li avrebbero portati ossi ad essere oggi una splendida famiglia.