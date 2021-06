Evviva, finalmente possiamo dirlo: è iniziata l’estate! Tu ed il tuo flirt estivo, però, sopravvivrete? Scopriamolo subito insieme.

Va bene, va bene lo sappiamo: l’estate non ha fatto in tempo ad iniziare e noi, proprio come la zia al pranzo di Natale, ci mettiamo subito a chiederti se hai il “fidanzatino“.

Siamo insopportabili, vero? (Ovviamente la risposta è no: esattamente come per la zia di Natale, sei obbligata a volerci bene).

Non vogliamo di certo rovinarvi l’idillio amoroso ma solo capire se tu ed il tuo flirt riuscirete ad affrontare insieme l’estate e anche che cosa vi aspetta in futuro.

Niente di troppo complicato, vero?

Dai, lo sappiamo che sei curiosa esattamente quanto noi: ci sono cinque modi per capire se tu ed il tuo flirt rimarrete insieme!

Flirt estivo: cinque modi per capire se durerà

Estate: feste in spiaggia, bagni, natura, sole ed anche, ovviamente, amore e flirt a più non posso!

Hai deciso (come moltissime altre persone) che questa sarà l’estate della rivincita: vaccino, restrizioni allentate e finalmente l’arrivo dell’estate.

Non hai bisogno di certo di una scusa per divertirti: lasciarti andare, dopo più di un anno di pandemia ed incertezza, è quasi necessario!

Insieme alla voglia di fare pazzie, però, ti è capitato anche di incontrare una persona speciale: va bene, lo puoi considerare un flirt estivo… ma fino a quando?

Inutile fare finta di niente: vi siete incontrati, magari su una app di dating o al primo aperitivo fuori casa, vi siete piaciuti ed adesso uscite insieme.

Sì, magari ridete quando le persone vi chiedono se state insieme eppure non negate mai: insomma, non è un fidanzato ma non è neanche un… non-fidanzato!

Cerchiamo di capire se, invece dell’estate focosa che ti aspettavi, ti è capitato di incontrare l’anima gemella e, soprattutto, se il tuo flirt estivo durerà.

Ci sono cinque modi per capire se siete destinati a durare… almeno per questi tre mesi!

libero come un fringuello : vi siete conosciuti, ovviamente (almeno lo speriamo per voi), entrambi da single.

Non c’è stato un periodo “ imbarazzante ” nel quale avete parlato di ex fidanzati o di situazioni appena concluse ; tutto, tra di voi, è iniziato (e continuato) in maniera spontanea.

Adesso, però, dobbiamo proprio chiedertelo : ma da quanto tempo era single il tuo flirt estivo ?

Se è appena uscito da una relazione, abbiamo una cattiva notizia per te: c’è poca possibilità che questo flirt si trasformi in una storia d’amore.

Certo, magari con il tempo (e dopo molte litigate , possiamo assicurartelo) potreste mettervi insieme: ma chi ha tempo da perdere ?

libero come un fringuello: vi siete conosciuti, ovviamente (almeno lo speriamo per voi), entrambi da single.
Non c'è stato un periodo "imbarazzante" nel quale avete parlato di ex fidanzati o di situazioni appena concluse; tutto, tra di voi, è iniziato (e continuato) in maniera spontanea.
Adesso, però, dobbiamo proprio chiedertelo: ma da quanto tempo era single il tuo flirt estivo?
Se è appena uscito da una relazione, abbiamo una cattiva notizia per te: c'è poca possibilità che questo flirt si trasformi in una storia d'amore.
Certo, magari con il tempo (e dopo molte litigate, possiamo assicurartelo) potreste mettervi insieme: ma chi ha tempo da perdere?
intimità e… tutto quello che viene dopo: no, no, non dirci quanto è bello darsi da fare sotto le lenzuola (o sopra, viste le temperature) con il tuo flirt estivo!

Quello che vogliamo sapere è come si comporta (ed anche come ti comporti tu) ogni volta che finite di “farlo”.

Siete entrambi solo alla ricerca di una soddisfazione fisica (che va benissimo) oppure invece di rivestirvi e ringraziarvi subito dopo continuate anche a passare del tempo insieme?

Se la risposta è sì, potreste avere tra le mani un flirt estivo… piuttosto serio!

cosa fai a settembre 2021? Ok, va bene. Settembre 2021 forse può essere ancora considerato estate (più o meno) ma hai capito che cosa intendiamo.

Tu ed il tuo flirt estivo guardate insieme i voli per fare una vacanza insieme , finita l’estate? Mettete a punto un piano d’emergenza per vedervi qualcosa la vostra zona dovesse diventare gialla? Parlare di andare a mostre, vedere film oppure semplicemente di voi al futuro ?

Wow, ma siete proprio sicuri che non siete fidanzati?

cosa fai a settembre 2021? Ok, va bene. Settembre 2021 forse può essere ancora considerato estate (più o meno) ma hai capito che cosa intendiamo.
Tu ed il tuo flirt estivo guardate insieme i voli per fare una vacanza insieme, finita l'estate? Mettete a punto un piano d'emergenza per vedervi qualcosa la vostra zona dovesse diventare gialla? Parlare di andare a mostre, vedere film oppure semplicemente di voi al futuro?
Wow, ma siete proprio sicuri che non siete fidanzati?
tu, lui e… gli altri: è estate per tutti, quindi non lo potremmo biasimare. Viaggi con gli amici, ritorni a casa per vedere genitori e parenti, la voglia di ricaricarsi lontano da tutto e tutti.

Insomma, se il tuo flirt estivo ti chiedesse un minimo di spazio o di lasciarlo da solo quando deve vedere gli amici sarebbe perfettamente legittimo, no?

Eppure voi due non vi vergognate proprio di farvi vedere insieme agli altri!

Magari non siete la “classica” coppia che si tiene per mano o passa tutte le serate insieme, però conosci i suoi amici e lui conosce i tuoi.

Non vi vergognate a mischiare i vostri mondi: è tutto molto naturale (e forse lo è anche il fatto che state insieme!).

Ora che sai quali sono le modalità con cui “controllare” a che punto di maturazione è giunto il tuo flirt estivo, forse è il caso che ti lasciamo un attimo a riflettere.

Ma non è che, niente niente, tu ed il tuo flirt vi siete messi insieme e tu neanche te ne sei accorta?