Il dramma di Aurora Ramazzotti: “Tutti i giorni combatto però continua a essere una parte di me”

Aurora Ramazzotti si è raccontata a cuore aperto come non mai, rivelando che sta facendo piccoli passi per poterne uscire del tutto.

Aurora Ramazzotti non ha mai nascosto di aver provato spesso nella sua vita una sensazione di disagio a causa dei suoi problemi di pelle. Lo scorso anno, infatti, stanca dei continui canoni che la società impone, soprattutto sui social dove si ostenta una perfezione che in realtà non esiste, scelse di pubblicare uno scatto senza trucchi e senza inganno, mostrandosi per quello com’è realmente, diventando l’idolo indiscusso del web. Tanto da essere considerata come un vero e proprio esempio che molti personaggi della rete hanno deciso poi di voler imitare.

Oggi però la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha deciso di voler fare un ulteriore passo in più, raccontandosi a cuore aperto in una bellissima intervista rilasciata a Vanity Fair dove confida che ammira la body positivy, ma che di strada ne ha ancora da fare per arrivare alla completa accettazione di se stessa. Le bellissime parole di Aurora sono arrivate dritte al cuore dei suoi fedeli sostenitori, ecco che cosa ha confidato.

Aurora Ramazzotti a cuore aperto ammette: “Devo fare piccoli passi”

Aurora Ramazzotti ha ammesso che nonostante abbia fatto gesti piuttosto significativi durante gli ultimi tempi, come la foto di cui vi abbiamo parlato poc’anzi, non si sente ancora del tutto sicura di se stessa ed è pienamente consapevole del lungo percorso che dovrà fare, ma non ha alcuna intenzione di volersi fermare. Anche perché è un qualcosa che ha iniziato fin da piccola, come ha recentemente raccontato, rivelando un retroscena mai svelato prima.

LEGGI ANCHE –> Aurora Ramazzotti incinta? Michelle Hunziker piange, le parole che spiazzano

“Adoro i movimenti di body positivity che sono nati in questi anni proprio perché ammiro le persone che sono in grado di accettarsi per quello che sono.“ ha esordito la figlia d’arte. “Ancora oggi io non posso dire di avere questa fortuna e consapevolezza così grande perché sono cresciuta circondata da tante cattiverie, persone che mi hanno detto cose bruttissime” ha aggiunto. “Tutti i giorni combatto per sradicare questi condizionamenti da dentro di me, ma devo fare piccoli passi per arrivare al punto di dire chi se ne frega, l’importante è valorizzare la salute e stare bene nel proprio corpo piuttosto che vedersi perfetti” ha poi concluso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

Aurora Ramazzotti si è raccontata a cuore aperto , raccontando una problematica che molti giovani, e non solo, vivono sulla propria pelle, diventando quasi per loro un esempio da seguire in quanto ha ricordato più di una volta che i social non appartengono e non mostrano la vita reale.